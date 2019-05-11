Клуб байкеров «Ночные волки» открыл в Уфе мотосезон
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В Уфе стартовал мотосезон. Клуб байкеров «Ночные волки» открыл его с праздничной программы и фристайл-шоу на площади Салавата Юлаева. После колонна мотоциклов отправилась в Парк Победы, чтобы возложить цветы к Вечному огню, сообщает сайт Newsbash.ru.
Кстати, в колонне присутствует член правительства РБ Михаил Киреев, который тоже является членом мотобратства.
После пробега мотоциклисты вернутся на площадь, где продолжат концерт и запустят фейерверк.
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