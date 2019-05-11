Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Клуб байкеров «Ночные волки» открыл в Уфе мотосезон

Клуб байкеров «Ночные волки» открыл в Уфе мотосезон

Добавлено: 11.05.19
Просмотров: 85
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
Клуб байкеров «Ночные волки» открыл в Уфе мотосезон

В Уфе стартовал мотосезон. Клуб байкеров «Ночные волки» открыл его с праздничной программы и фристайл-шоу на площади Салавата Юлаева. После колонна мотоциклов отправилась в Парк Победы, чтобы возложить цветы к Вечному огню, сообщает сайт Newsbash.ru.

Кстати, в колонне присутствует член правительства РБ Михаил Киреев, который тоже является членом мотобратства.

После пробега мотоциклисты вернутся на площадь, где продолжат концерт и запустят фейерверк.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Радий Хабиров возложил цветы к Вечному огню в парке Победы
Политика
Радий Хабиров возложил цветы к Вечному огню в парке Победы
В Уфе в 10.00 начался Парад Победы
Общество
В Уфе в 10.00 начался Парад Победы
В Уфе сильный ветер разнес воду до проезжей части из фонтана на площади Салавата Юлаева
Происшествия
В Уфе сильный ветер разнес воду до проезжей части из фонтана на площади Салавата Юлаева
«Салават Юлаев» встретится с екатеринбургским «Автомобилистом»
Спорт
«Салават Юлаев» встретится с екатеринбургским «Автомобилистом»
В Караидельском районе в одном из хозяйств волки загрызли 4 овец
Происшествия
В Караидельском районе в одном из хозяйств волки загрызли 4 овец
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» представил новую форму
Общество
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» представил новую форму
Форвард «Салавата Юлаева» покидает команду
Общество
Форвард «Салавата Юлаева» покидает команду
Экстренные службы Уфы работают в режиме повышенной готовности
Общество
Экстренные службы Уфы работают в режиме повышенной готовности
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: