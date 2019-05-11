В Уфе пройдет III Республиканский родительский форум

15 мая в Уфе в рамках Всероссийского конгресса «Вектор Детство-2019» на площадке Конгресс-холла «Торатау» состоится III Республиканский родительский форум, сообщает сайт Newsbash.ru.



В рамках деловой программы Родительского форума планируется обсуждение форм проведения тематических суббот с обучающимися общеобразовательных организаций, завершивших переход на пятидневный режим обучения:— Туристическая суббота,— Экологическая суббота,— Здоровая суббота,— Этносуббота,— Культурная суббота,— Патриотическая суббота.

Как сообщили в Министерства образования республики, результатом работы секций должна стать выработка модератором совместно с родителями конструктивных предложений по проведению общеобразовательными организациями тематических суббот, которые будут представлены на закрытии III Республиканского родительского форума.



Организаторы форума — Правительство Республики Башкортостан, Госсобрание – Курултай Республики Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан, РОО «Продвинутые родители».