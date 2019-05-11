В Уфе пройдет III Республиканский родительский форум
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15 мая в Уфе в рамках Всероссийского конгресса «Вектор Детство-2019» на площадке Конгресс-холла «Торатау» состоится III Республиканский родительский форум, сообщает сайт Newsbash.ru.
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— Туристическая суббота,
— Экологическая суббота,
— Здоровая суббота,
— Этносуббота,
— Культурная суббота,
— Патриотическая суббота.
Как сообщили в Министерства образования республики, результатом работы секций должна стать выработка модератором совместно с родителями конструктивных предложений по проведению общеобразовательными организациями тематических суббот, которые будут представлены на закрытии III Республиканского родительского форума.
Организаторы форума — Правительство Республики Башкортостан, Госсобрание – Курултай Республики Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан, РОО «Продвинутые родители».
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