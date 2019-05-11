В Уфе перед зданием Телецентра установят памятник поэту Шайхзаде Бабичу

Памятник Шайхзаде Бабичу установят в центре башкирской столицы. Монумент знаменитому поэту разместят перед зданием Телецентра, сообщает сайт Newsbash.ru.



В настоящий момент точная дата открытия памятника не сообщается. Возможно, это произойдёт в июне этого года, когда в республике будет проходить пятый Всемирный Курултай башкир.Эскиз памятника разработал Андрей Ковальчук. Именно он создал памятник Мустаю Кариму, который размещён на площади перед Домом профсоюзов.Изображение: Интернет