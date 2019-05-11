В Уфе перед зданием Телецентра установят памятник поэту Шайхзаде Бабичу
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Памятник Шайхзаде Бабичу установят в центре башкирской столицы. Монумент знаменитому поэту разместят перед зданием Телецентра, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Эскиз памятника разработал Андрей Ковальчук. Именно он создал памятник Мустаю Кариму, который размещён на площади перед Домом профсоюзов.
Изображение: Интернет
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