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В Уфе перед зданием Телецентра установят памятник поэту Шайхзаде Бабичу

Добавлено: 11.05.19
Просмотров: 85
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе перед зданием Телецентра установят памятник поэту Шайхзаде Бабичу

Памятник Шайхзаде Бабичу установят в центре башкирской столицы. Монумент знаменитому поэту разместят перед зданием Телецентра, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Уфе установят памятник Шайхзаде Бабичу

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В Уфе установят памятник Шайхзаде Бабичу
В настоящий момент точная дата открытия памятника не сообщается. Возможно, это произойдёт в июне этого года, когда в республике будет проходить пятый Всемирный Курултай башкир.

Эскиз памятника разработал Андрей Ковальчук. Именно он создал памятник Мустаю Кариму, который размещён на площади перед Домом профсоюзов.
Изображение: Интернет

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