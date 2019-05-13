В России детские пособия можно будет оформить не только по месту прописки
Заявление на получение пособия на первого и второго ребенка в России теперь можно подать не только по месту постоянной регистрации, но и там, где семья временно зарегистрирована или фактически проживает. Временной регистрации по месту пребывания для этого не требуется, сообщает сайт Newsbash.ru.
Внесенные изменения очень важны, заявил »Российской газете» проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, так как россияне довольно часто меняют или хотели бы сменить место жительства, чтобы найти лучшую и более высокооплачиваемую работу. Однако либо граждан удерживают социальные льготы, доступные только по месту постоянной регистрации, либо они все же переезжают, лишая свою семью и ребенка социальной поддержки.
Всего в России пособия на первого ребенка получают 329,4 тысячи семей, а на второго — 54,2 тысячи, уточняет издание.
По мнению Сафонова, было бы хорошо, чтобы в законодательстве произошли и другие изменения, связанные с поддержкой семьи и детей — например, появились бы единые социальные стандарты поддержки семей с детьми. Сейчас, к примеру, размер пособий или подарков матерям на рождение детей, сумм, выделяемых на школьное питание, определяют местные власти в зависимости от финансовых возможностей своего региона. Однако все дети — граждане России, и они имеют одинаковые права независимо от того, в бедном или богатом регионе они родились.