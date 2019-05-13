Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В России детские пособия можно будет оформить не только по месту прописки

В России детские пособия можно будет оформить не только по месту прописки

Добавлено: 13.05.19
Просмотров: 64
Рубрика: Общество
Комментарии (0)
Загрузка...
В России детские пособия можно будет оформить не только по месту прописки

Заявление на получение пособия на первого и второго ребенка в России теперь можно подать не только по месту постоянной регистрации, но и там, где семья временно зарегистрирована или фактически проживает. Временной регистрации по месту пребывания для этого не требуется, сообщает сайт Newsbash.ru.

Пособие по уходу за ребенком с начала 2019 года составит 26 тысяч рублей

Читайте также:

Пособие по уходу за ребенком с начала 2019 года составит 26 тысяч рублей
С 12 мая вступили в силу изменения в федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», принятые Госдумой и Советом Федерации в апреле подписанные президентом Владимиром Путиным 1 мая. При получении выплат в связи с рождением или усыновлением первого ребенка родители будут обязаны сообщать об изменении места пребывания или фактического проживания в региональные органы соцзащиты, а в связи с рождением или усыновлением второго — в территориальные органы Пенсионного фонда России.

Внесенные изменения очень важны, заявил »Российской газете» проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, так как россияне довольно часто меняют или хотели бы сменить место жительства, чтобы найти лучшую и более высокооплачиваемую работу. Однако либо граждан удерживают социальные льготы, доступные только по месту постоянной регистрации, либо они все же переезжают, лишая свою семью и ребенка социальной поддержки.

Всего в России пособия на первого ребенка получают 329,4 тысячи семей, а на второго — 54,2 тысячи, уточняет издание.

По мнению Сафонова, было бы хорошо, чтобы в законодательстве произошли и другие изменения, связанные с поддержкой семьи и детей — например, появились бы единые социальные стандарты поддержки семей с детьми. Сейчас, к примеру, размер пособий или подарков матерям на рождение детей, сумм, выделяемых на школьное питание, определяют местные власти в зависимости от финансовых возможностей своего региона. Однако все дети — граждане России, и они имеют одинаковые права независимо от того, в бедном или богатом регионе они родились.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Башкирии единовременное пособие при рождении ребенка составит 20 101 рубль
Экономика
В Башкирии единовременное пособие при рождении ребенка составит 20 101 рубль
В Башкирии вступил в силу закон об отмене критерия нуждаемости при выплатах компенсаций за детские сады
Человек и закон
В Башкирии вступил в силу закон об отмене критерия нуждаемости при выплатах компенсаций за детские сады
Минтруд внес поправки в назначение детских пособий
Человек и закон
Минтруд внес поправки в назначение детских пособий
В Башкирии семьи могут получать ежемесячную выплату за второго ребенка из средств материнского капитала
Общество
В Башкирии семьи могут получать ежемесячную выплату за второго ребенка из средств материнского капитала
В Башкирии пособия на первенца получают около 5,5 тысячи семей
Общество
В Башкирии пособия на первенца получают около 5,5 тысячи семей
Жители Башкирии имеют право на дополнительные ежемесячные выплаты при рождении второго ребенка
Общество
Жители Башкирии имеют право на дополнительные ежемесячные выплаты при рождении второго ребенка
В Башкирии увеличено ежемесячное пособие на ребенка
Общество
В Башкирии увеличено ежемесячное пособие на ребенка
В Башкирии вступили в силу поправки о сокращении сроков выплаты маткапитала
Общество
В Башкирии вступили в силу поправки о сокращении сроков выплаты маткапитала
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: