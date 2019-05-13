Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Умерла Елена Осадова - создатель бренда для Башкирии «Terra Bashkiria»

Умерла Елена Осадова - создатель бренда для Башкирии «Terra Bashkiria»

Добавлено: 13.05.19
Просмотров: 61
Рубрика: Общество
Комментарии (0)
Загрузка...
Умерла Елена Осадова - создатель бренда для Башкирии «Terra Bashkiria»

Умерла директор студии рекламы Елена Осадова, которая придумала бренд Terra Bashkiria. О трагедии на своей странице в Фейсбук сообщил арт-директор студии, ее муж Ильшат Байбурин, сообщает сайт Newsbash.ru.

Елене Осадовой было чуть более пятидесяти лет. О причинах и обстоятельствах смерти женщины не сообщается.

Рекламная студия «Paradox Box» занимается разработкой дизайна крупных проектов, которая входит в 10 лучших рекламных российских агентств. Студия рекламы придумала название, логотип, стиль и концепцию жилого комплекса «Яркий», а в прошлом году создала бренд для Башкирии под названием «Terra Bashkiria».

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Башкирии прогнозируются дожди с грозами
Общество
В Башкирии прогнозируются дожди с грозами
В Башкирии до конца года направят 33,5 млн рублей на науку
Общество
В Башкирии до конца года направят 33,5 млн рублей на науку
Умерла певица Людмила Сенчина
Общество
Умерла певица Людмила Сенчина
В Балтачевском районе, при невыясненных обстоятельствах, умер 2-месячный ребенок
Происшествия
В Балтачевском районе, при невыясненных обстоятельствах, умер 2-месячный ребенок
Уфимские дизайнеры выпустили футболки, посвященные Радию Хабирову
Это интересно
Уфимские дизайнеры выпустили футболки, посвященные Радию Хабирову
В Аургазинском районе потомственный гончар обучает школьников своему ремеслу
Это интересно
В Аургазинском районе потомственный гончар обучает школьников своему ремеслу
Ребята из Сибая связали для деревьев города разноцветные шарфы
Это интересно
Ребята из Сибая связали для деревьев города разноцветные шарфы
Советы по выбору кагора
Потребитель
Советы по выбору кагора
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: