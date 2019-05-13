Умерла Елена Осадова - создатель бренда для Башкирии «Terra Bashkiria»
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Умерла директор студии рекламы Елена Осадова, которая придумала бренд Terra Bashkiria. О трагедии на своей странице в Фейсбук сообщил арт-директор студии, ее муж Ильшат Байбурин, сообщает сайт Newsbash.ru.
Елене Осадовой было чуть более пятидесяти лет. О причинах и обстоятельствах смерти женщины не сообщается.
Рекламная студия «Paradox Box» занимается разработкой дизайна крупных проектов, которая входит в 10 лучших рекламных российских агентств. Студия рекламы придумала название, логотип, стиль и концепцию жилого комплекса «Яркий», а в прошлом году создала бренд для Башкирии под названием «Terra Bashkiria».
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