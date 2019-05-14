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Минобразования Башкирии утвердило минимальные балы по итоговым экзаменам в 9 классе

Добавлено: 14.05.19
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Рубрика: Общество
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Минобразования Башкирии утвердило минимальные балы по итоговым экзаменам в 9 классе

Министерство образования Башкирии утвердило минимальные баллы для выпускных экзаменов в 9 классе. Ведомство также определилось с системой перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценивания, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Чтобы получить аттестат, ОГЭ по русскому языку нужно написать минимум на 15 баллов – это будет тройка. Для четверки придется набрать 25-33 балла, для пятерки – 34-39 баллов. Также нужно учитывать, что минимум 4 балла (а для пятерки 6 баллов) нужно получить по критериям ГК-1-ГК-4.

Минимум по математике составляет 8 баллов, этого хватит для тройки. Для четверки нужно 15-21 балл, для пятерки – 22-32 балла (два из них должны быть набраны по модулю «Геометрия»).

Физика
Для тройки нужно решить задачи на 10-19 баллов, для четверки – на 20-30, для пятерки – 31-40.

Химия (без эксперимента)
За 9-17 набранных баллов ученик получит тройку, за 18-26 – четверку, за 27-34 – пятерку.

Химия (с экспериментом)
На тройку нужно набрать 9-13 баллов, на четверку – 19-28, на пятерку – 29-38.Биология
За работу, набравшую 13-25 баллов, поставят тройку, 26-36 баллов – четверку, 37-46 баллов – пятерку.

География
Результат от 12 до 19 баллов – это тройка, от 20 до 26 – четверка, от 27 до 32 – пятерка.

Обществознание
Минимальный проходной балл составляет 15. Четверка начинается от 25 баллов, пятерка – от 34.

История
За 12-23 набранных баллов выпускник получит тройку, за 24-34 – четверку, за 35-44 – пятерку.

Литература
Минимум нужно набрать 12 баллов, четверку ставят при 20-26 баллах, пятерку – при 27-33.

Информатика
Нижняя граница составляет 5 баллов, четверку можно получит за 12-17 баллов, пятерку – за 18-22 балла.

Иностранный язык
Чтобы сдать экзамен, нужно преодолеть порог в 29 баллов, четверку ставят за 46-58 баллов, для пятерки нужно сдать ОГЭ на 59-70 баллов.

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