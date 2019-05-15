В Уфе стартовал Всероссийский Конгресс «Вектор «Детство-2019»

Сегодня, 15 мая, в уфимском Конгресс-холле «Торатау» стартовал Всероссийский Конгресс «Вектор Детство-2019». В рамках Конгресса, приуроченного к Десятилетию детства, проходит XVI съезд Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации и III Родительский форум РБ. Участниками форума стали делегаты 85 субъектов страны – более 300 представителей органов власти, главы профильных ведомств, уполномоченные по правам ребенка, родительское сообщество, сообщает сайт Newsbash.ru.

«Вопросы материнства и детства – это ключевые вопросы, по которым мы работаем. У нас огромная страна, и у каждого субъекта РФ есть свой опыт решения тех или иных задач. Поэтому, мне кажется, сегодня у нас уникальная возможность обменяться мнениями, «напитаться» друг от друга и претворить самые лучшие практики, которыми мы поделимся», - сказал врио Главы Башкортостана Радий Хабиров, приветствуя участников Конгресса.

Главной темой конгресса стали вопросы демографии в России и будущее детей. Участники также обсудили проблемы дополнительного образования и лучшие практики в инфраструктуре детства.В этом году в адрес инициативы «Вектор Детство-2019» была направлена 551 заявка. При этом лидерами стали Башкортостан, Татарстан, Ставропольский край, Алтайский край. Итоги проекта подвели сегодня, где определили «Проект года», ТОП-10 и ТОП-100 лучших социальных проектов. Выставку победителей общероссийского проекта «Вектор Детство-2019» разместили в фойе уфимского Конгресс-холла «Торатау», где зрители проголосовали за лучший проект. По словам уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, такая практика голосования используется в первый раз в Башкортостане.





«Одно дело – отбор экспертов, другое – мнение родительской общественности», - отметила Анна Кузнецова.

«Очень приятно Башкортостанскому отделению Партии наградить именно башкирский центр «Семья». Поздравляем вас! Мы, действительно, очень семейная республика», - поздравил победителей врио руководителя регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.

По итогам приз зрительских симпатий получил детско-родительский клуб «Семейный очаг» межрайонного центра «Семья» РБ с проектом «Семейно-ориентированная форма работы с несовершеннолетними и их родителями».Далее Конгресс продолжился по тематическим секциям. Во второй день – 16 мая – в уфимском Конгресс-холле состоится Региональное совещание по реализации национального проекта «Демография». В этот же день гости Всероссийского Конгресса смогут ознакомиться с опытом работы организаций РБ, реализующих инновационные технологии и практики в сфере семейной политики и демографического развития. Параллельно в уфимском Конгресс-холле будут организованы лекции, мастер-классы и открытые уроки «Семейное счастье» в рамках курса «Семьеведение».