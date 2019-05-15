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В Уфе за звание лучших соревновались команды спасателей ПФО

Добавлено: 15.05.19
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Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе за звание лучших соревновались команды спасателей ПФО

В столице Башкирии проходит первенство за звание лучшей команды по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на транспорте, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По условиям соревнований, каждая команда должна грамотно и максимально быстро извлечь условно пострадавших из автомобиля, который попал в ДТП. Сегодня я примерю на себя роль статиста, чтобы увидеть, как проходит процесс спасения глазами пострадавшего.

Главное, подсказывают мне судьи – не мешать работе спортсменов, держать тело расслабленным. По легенде водитель повредил правую ногу и шею, а пассажир – левую руку. Задача спасателей: вызволить их из машины и оказать первую помощь. Но для этого сначала нужно провести деблокирование.

Разблокировка дверей и демонтаж крыши разбитой машины ведутся при помощи гидравлических кусачек. После этого пострадавших аккуратно достают из автомобиля на носилках.

После оказания первой помощи и передачи пострадавших медикам задание считается выполненным. В среднем на спасательную операцию уходит около 15 минут. За каждый недочёт даётся штрафное время.

Только за прошлый год сотрудники МЧС республики деблокировали 118 человек из разбитых автомобилей. И в 20 процентах случаев такую операцию проводят сами пожарные, а не бригады поисково-спасательного отряда. Для более слаженной работы в реальных условиях и проводится данное первенство.

За звание лучшей в Уфу приехали побороться 14 команд со всего Приволжского Федерального округа. Ну а победители отправятся на финал чемпионата, который состоится пятого июня в Москве.

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