Дачная амнистия: что о ней нужно знать садоводам Башкирии

Тема круглого стола «Дачная амнистия: новый порядок строительства садовых домов», организованного «Электрогазетой», вызвала большой интерес в социальных сетях. Пользователи задавали вопросы как до, так и во время прямого эфира. Вопросов было много, поэтому не на все удалось ответить сразу. На оставшиеся вопросы спикеры предоставили письменные ответы.



Публикуем первую партию ответов. На вопросы читателей отвечает заместитель начальника отдела регистрации земельных участков и долевого участия в строительстве Управления Росреестра по Республике Башкортостан Сергей Полин.— Раздел таунхауса на блоки возможен в результате реконструкции (на основании соответствующего разрешения) или по решению суда.Только после раздела таунхауса на блоки под каждым блоком может быть сформирован отдельный земельный участок, размеры которого должны соответствовать градостроительному регламенту.Следует отметить, что квартиры могут находиться только в многоквартирном доме. Таунхаус также может быть реконструирован в многоквартирный дом по тем же основаниям.— Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления в пределах их компетенции (статья 39.2 ЗК РФ).Для оформления прав на садовый земельный участок необходимо обратиться в орган местного самоуправления городского округа или муниципального района (по месту расположения земельного участка).

Равиль Мухаметдинов:

— Куда уходят членские взносы? Часто бывает, что товарищество собирает взносы, а ничего не делает и ни за что не отвечает.

— В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ, который вступил в силу с 1 января 2019 года, взносы в товариществе могут быть двух видов: членские и целевые.

Членские взносы могут быть использованы исключительно на расходы, связанные:

1) с содержанием имущества общего пользования товарищества, в том числе уплатой арендных платежей за данное имущество;

2) с осуществлением расчетов с организациями, осуществляющими снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение на основании договоров, заключенных с этими организациями;

3) с осуществлением расчетов с оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на основании договоров, заключенных товариществом с этими организациями;

4) с благоустройством земельных участков общего назначения;

5) с охраной территории садоводства или огородничества и обеспечением в границах такой территории пожарной безопасности;

6) с проведением аудиторских проверок товарищества;

7) с выплатой заработной платы лицам, с которыми товариществом заключены трудовые договоры;

8) с организацией и проведением общих собраний членов товарищества, выполнением решений этих собраний;

9) с уплатой налогов и сборов, связанных с деятельностью товарищества, в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

Порядок расходования взносов отнесен к компетенции общего собрания членов товарищества.



Гаяз Аллаяров:

— Почему при продаже участков не перевести их сразу, а не бегать каждому, изменяя назначение?

— Порядок по изменению назначения может быть разным в соответствии с действующим законодательством, в зависимости от того, какое назначение земельного участка требуется. Например, в случае необходимости изменения разрешенного использования земельного участка, предусматривающего возможность строительства жилого дома, такой участок должен находиться в границах населенного пункта.

В случае, если в отношении территории, где расположен земельный участок, утверждены правила землепользования и застройки, вид разрешенного использования земельного участка может быть выбран правообладателем земельного участка в соответствии с утвержденным градостроительным регламентом без дополнительных согласований.



Ксения:

— Скажите, пожалуйста, нужно ли мне согласовывать строительство бани, гаража на своем садовом участке на территории СНT? Нужны ли какие-то разрешительные документы?

— Нет. Данные объекты являются вспомогательными объектами. Разрешений для их строительства не требуется.