Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Дачная амнистия: что о ней нужно знать садоводам Башкирии

Дачная амнистия: что о ней нужно знать садоводам Башкирии

Добавлено: 16.05.19
Просмотров: 147
Рубрика: Общество
Комментарии (0)
Загрузка...
Дачная амнистия: что о ней нужно знать садоводам Башкирии

Тема круглого стола «Дачная амнистия: новый порядок строительства садовых домов», организованного «Электрогазетой», вызвала большой интерес в социальных сетях. Пользователи задавали вопросы как до, так и во время прямого эфира. Вопросов было много, поэтому не на все удалось ответить сразу. На оставшиеся вопросы спикеры предоставили письменные ответы.

Специалисты ответили, как зарегистрировать дачу, чтобы не остаться без нее

Читайте также:

Специалисты ответили, как зарегистрировать дачу, чтобы не остаться без нее
Публикуем первую партию ответов. На вопросы читателей отвечает заместитель начальника отдела регистрации земельных участков и долевого участия в строительстве Управления Росреестра по Республике Башкортостан Сергей Полин.

Светлана Филиппова: 
— Скажите, пожалуйста, можно ли разделить на квартиры таунхаус, стоящий на участке 6,8 соток, для ведения подсобного хозяйства? У нас два хозяина: наши соседи и мы. Почему мы зависим от других, проживающих по соседству людей? 
— Раздел таунхауса на блоки возможен в результате реконструкции (на основании соответствующего разрешения) или по решению суда.
Только после раздела таунхауса на блоки под каждым блоком может быть сформирован отдельный земельный участок, размеры которого должны соответствовать градостроительному регламенту.
Следует отметить, что квартиры могут находиться только в многоквартирном доме. Таунхаус также может быть реконструирован в многоквартирный дом по тем же основаниям.

— Людмила Бугаева: 
— Те, кто только получили участки и имеют садовые книжки, что должны сделать для регистрации права на землю (садовое товарищество)?
— Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления в пределах их компетенции (статья 39.2 ЗК РФ).
Для оформления прав на садовый земельный участок необходимо обратиться в орган местного самоуправления городского округа или муниципального района (по месту расположения земельного участка).

Равиль Мухаметдинов:
— Куда уходят членские взносы? Часто бывает, что товарищество собирает взносы, а ничего не делает и ни за что не отвечает.
— В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ, который вступил в силу с 1 января 2019 года, взносы в товариществе могут быть двух видов: членские и целевые.
Членские взносы могут быть использованы исключительно на расходы, связанные:
1) с содержанием имущества общего пользования товарищества, в том числе уплатой арендных платежей за данное имущество;
2) с осуществлением расчетов с организациями, осуществляющими снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение на основании договоров, заключенных с этими организациями;
3) с осуществлением расчетов с оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на основании договоров, заключенных товариществом с этими организациями;
4) с благоустройством земельных участков общего назначения;
5) с охраной территории садоводства или огородничества и обеспечением в границах такой территории пожарной безопасности;
6) с проведением аудиторских проверок товарищества;
7) с выплатой заработной платы лицам, с которыми товариществом заключены трудовые договоры;
8) с организацией и проведением общих собраний членов товарищества, выполнением решений этих собраний;
9) с уплатой налогов и сборов, связанных с деятельностью товарищества, в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
Порядок расходования взносов отнесен к компетенции общего собрания членов товарищества.

Гаяз Аллаяров: 
— Почему при продаже участков не перевести их сразу, а не бегать каждому, изменяя назначение?
— Порядок по изменению назначения может быть разным в соответствии с действующим законодательством, в зависимости от того, какое назначение земельного участка требуется. Например, в случае необходимости изменения разрешенного использования земельного участка, предусматривающего возможность строительства жилого дома, такой участок должен находиться в границах населенного пункта.
В случае, если в отношении территории, где расположен земельный участок, утверждены правила землепользования и застройки, вид разрешенного использования земельного участка может быть выбран правообладателем земельного участка в соответствии с утвержденным градостроительным регламентом без дополнительных согласований.

Ксения:
— Скажите, пожалуйста, нужно ли мне согласовывать строительство бани, гаража на своем садовом участке на территории СНT? Нужны ли какие-то разрешительные документы?
— Нет. Данные объекты являются вспомогательными объектами. Разрешений для их строительства не требуется.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Специалисты ответили, как зарегистрировать дачу, чтобы не остаться без нее
Человек и закон
Специалисты ответили, как зарегистрировать дачу, чтобы не остаться без нее
Экс премьер-министр Башкирии дал показанию по делу Александра Филиппова
Происшествия
Экс премьер-министр Башкирии дал показанию по делу Александра Филиппова
С 1 марта садоводы Башкирии не смогут строить новые дома
Человек и закон
С 1 марта садоводы Башкирии не смогут строить новые дома
Куда писать обращения и жалобы на имя мэра Уфы Ульфата Мустафина
Политика
Куда писать обращения и жалобы на имя мэра Уфы Ульфата Мустафина
Стоимость проезда в маршрутках Уфы не будет повышена
Общество
Стоимость проезда в маршрутках Уфы не будет повышена
Дачникам придется получать разрешение на строительство
Человек и закон
Дачникам придется получать разрешение на строительство
В Башкирии 1 марта 2018 года завершается «дачная амнистия» для индивидуальных жилых домов
Общество
В Башкирии 1 марта 2018 года завершается «дачная амнистия» для индивидуальных жилых домов
Депутат Государственной Думы Ильдар Бикбаев провел встречу с жителями Мишкинского района
Политика
Депутат Государственной Думы Ильдар Бикбаев провел встречу с жителями Мишкинского района
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: