В Башкирии должность старосты деревни хотят утвердить на законодательном уровне

В деревнях и селах Башкирии введут должности старост, соответствующий законопроект депутаты Курултая намерены рассмотреть на заседании 30 мая. Предполагается, что староста будет назначаться представительным органом поселения по представлению схода граждан, сообщает сайт Newsbash.ru.



«Нам необходимо развивать институт старост, поскольку это действенный инструмент для решения вопросов местного значения. Среди сельских жителей есть активные люди, которые хотят и готовы взять на себя решение общественно значимых вопросов, но не могут этого сделать из-за отсутствия полномочий», - отметил спикер Госсобрания РБ Константин Толкачев.

Должность будет иметь общественный характер и не станет оплачиваться. Срок полномочий рассчитан на период от двух до пяти лет.

Председатель регионального парламента подчеркнул, что инициатива предполагает обучение старост и проведения конкурсов на республиканском и местном уровне.



Документ разработан для реализации положений ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Согласно этому закону при решении вопросов местного значения в деревне или селе может назначаться староста.