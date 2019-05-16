В Башкирии должность старосты деревни хотят утвердить на законодательном уровне
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В деревнях и селах Башкирии введут должности старост, соответствующий законопроект депутаты Курултая намерены рассмотреть на заседании 30 мая. Предполагается, что староста будет назначаться представительным органом поселения по представлению схода граждан, сообщает сайт Newsbash.ru.
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«Нам необходимо развивать институт старост, поскольку это действенный инструмент для решения вопросов местного значения. Среди сельских жителей есть активные люди, которые хотят и готовы взять на себя решение общественно значимых вопросов, но не могут этого сделать из-за отсутствия полномочий», - отметил спикер Госсобрания РБ Константин Толкачев.
Председатель регионального парламента подчеркнул, что инициатива предполагает обучение старост и проведения конкурсов на республиканском и местном уровне.
Документ разработан для реализации положений ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Согласно этому закону при решении вопросов местного значения в деревне или селе может назначаться староста.
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