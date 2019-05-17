Стала известна причина смерти вице-премьера РБ Артура Ахметханова
Генерал-лейтенанта Артура Ахметханова, в последние восемь месяцев работавшего вице-премьером РБ, похоронили на мусульманском кладбище Уфы со всеми офицерскими почестями и участием священнослужителей. В последний путь генерала провожал, прочтя погребальную молитву, верховный муфтий страны Талгат Таджуддин, а гроб установили на лафете настоящего артиллерийского орудия. Собравшиеся отмечали, что прощание с покойным прошло по высшему разряду воинских похорон, сообщает сайт Newsbash.ru.
Артуру Ахметханову было всего 56 лет, и он мог бы еще долго служить Отечеству, но помешала коварная болезнь. Он скончался от рака печени, последние две недели проведя на больничной койке. Близкие считают, что генерала подкосило желание похудеть, и теперь думают, что лучше бы он не пытался сбросить вес, оставаясь корпулентным мужчиной. Но все характеризуют г-на Ахметханова не только как очень отважного и смелого человека, но и упорного, а потому переубеждать его было бесполезно. И, как сегодня выясняется, свою болезнь генерал скрывал от родственников.
Для близких скоропостижная смерть отца семейства стала шоком - беспрерывно плачет жена Фидалия, а также дети - сын-десятиклассник и дочка, которой уже исполнилось 30 лет. Г-н Ахметханов был счастливым дедом - в семье подрастали внук и внучка. Мама Артура Фарвазовича уже переселилась в мир иной, а вот 82-летний отец г-на Ахметханова присутствовал на похоронах безвременно ушедшего сына.
Несмотря на то, что Артур Фарвазович недолго проработал в башкирском правительстве, в республике его хорошо знают. Почти шесть лет он возглавлял региональную автоинспекцию, а три года трудился заместителем министра внутренних дел РБ. Г-на Ахметханова прочили на пост руководителя республиканского МВД, но он получил назначение в Северную Осетию, где на посту главного полицейского сумел проявить себя настоящим бойцом. Надо сказать, что этот северокавказский регион - очень непростой, где не жалуют варягов, тем более, инородцев, а криминалитет промышляет похищением людей и заказными убийствами. Поэтому заняв во Владикавказе пост руководителя министерства внутренних дел, Артур Фарвазович подверг себя большому риску. И, по свидетельству местных жителей, еще и лишний раз рисковал собой выходя к разбушевавшейся толпе, легко способной начать стрелять. Кстати, в бытность Артура Фарвазовича полицейские Осетии разоблачили несколько банд, прославившихся похищениями бизнесменов и политиков, и ликвидировали преступную группировку Аслана Гагиева, в которую входили даже местные правоохранители, бравшиеся за заказные убийства любой сложности - всего доказано 80 эпизодов такого киллерства. Это они расстреляли у ворот собственного дома мэра Владикавказа Виталия Караева, а также лишили жизни нескольких высокопоставленных полицейских. Можно себе представить в каком напряжении находился руководитель местного МВД, когда враги могли сидеть с ним за одним столом.
Семья г-на Ахметханова, пока он работал в Северной Осетии, из-за безопасности оставалась в Уфе. Неудивительно, что генерал всегда хотел вернуться работать в Башкирию. Но честно отслужил в Алании семь долгих и нелегких лет. После того, как Артур Фарвазович оставил пост главы североосетинского МВД, пошли слухи, что он может возглавить башкирское полицейское министерство. Но - не сложилось, сработали противники этого назначения. И г-н Ахметханов ушел работать в Росгвардию, где занял пост замкомандующего округом по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы в ПФО.
Интересно, что в башкирских правоохранительных структурах по-разному относились к г-ну Ахметханову - или горячо и преданно любя, или истово ненавидя. Но при этом и те, и другие, испытывали к нему большой пиетет и уважение. То, что равнодушных к этой персоне не было, лишний раз свидетельствует, что Артур Фарвазович обладал многогранным и глубоким характером и лучшим набором человеческих качеств.
На похоронах собрался весь цвет республики - церемонию прощания вел спикер Госсобрания РБ Константин Толкачев, а выразить свою скорбь пришли первый президент Башкирии Муртаза Рахимов, экс-глава башкирского МВД Рафаил Диваев, временно исполняющий обязанности руководителя региона Радий Хабиров, бывший начальник следственного комитета, а ныне председатель республиканского Совбеза Алексей Касьянов, руководитель аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров и глава администрации руководителя Башкортостана Александр Сидякин, а также представители всех силовых, правоохранительных и надзорных структур, не говоря уже о чиновниках башкирского правительства и депутатах республиканского парламента. Причем, Муртаза Рахимов недавно пережил операцию на тазобедренном суставе, но это не помешало ему прийти на похороны, опираясь на палочку. Приехали почтить память бывшего начальника и представители МВД Северной Осетии - экс-зам Артура Ахметханова Казбек Бекмурзин отметил профессионализм и управленческий талант бывшего шефа. Впрочем, то, что г-н Ахметханов был непревзойденным специалистом силового блока, сомнению не подлежит. Даже находясь на больничной койке, он готовил состоявшийся 9 мая уфимский парад Победы, который, по мнению наблюдателей, прошел в этом году на самом высоком уровне.