Стала известна причина смерти вице-премьера РБ Артура Ахметханова

Генерал-лейтенанта Артура Ахметханова, в последние восемь месяцев работавшего вице-премьером РБ, похоронили на мусульманском кладбище Уфы со всеми офицерскими почестями и участием священнослужителей. В последний путь генерала провожал, прочтя погребальную молитву, верховный муфтий страны Талгат Таджуддин, а гроб установили на лафете настоящего артиллерийского орудия. Собравшиеся отмечали, что прощание с покойным прошло по высшему разряду воинских похорон, сообщает сайт Newsbash.ru.



Сначала прощание с высокопоставленным чиновником регионального правительства состоялось в здании Госсобрания РБ - многолюдная процессия растянулась на несколько кварталов. А после отданных почестей в зале башкирского парламента и посещения погоста, родственники - около 70 человек и друзья, а их набралось свыше 150, собрались на поминки в санатории «Зеленая Роща». На поминовении прозвучало много трогательных речей, и все отмечали, что Артур Фарвазович обладал непревзойденным мужеством и был настоящим воином.Артуру Ахметханову было всего 56 лет, и он мог бы еще долго служить Отечеству, но помешала коварная болезнь. Он скончался от рака печени, последние две недели проведя на больничной койке. Близкие считают, что генерала подкосило желание похудеть, и теперь думают, что лучше бы он не пытался сбросить вес, оставаясь корпулентным мужчиной. Но все характеризуют г-на Ахметханова не только как очень отважного и смелого человека, но и упорного, а потому переубеждать его было бесполезно. И, как сегодня выясняется, свою болезнь генерал скрывал от родственников.Для близких скоропостижная смерть отца семейства стала шоком - беспрерывно плачет жена Фидалия, а также дети - сын-десятиклассник и дочка, которой уже исполнилось 30 лет. Г-н Ахметханов был счастливым дедом - в семье подрастали внук и внучка. Мама Артура Фарвазовича уже переселилась в мир иной, а вот 82-летний отец г-на Ахметханова присутствовал на похоронах безвременно ушедшего сына.Несмотря на то, что Артур Фарвазович недолго проработал в башкирском правительстве, в республике его хорошо знают. Почти шесть лет он возглавлял региональную автоинспекцию, а три года трудился заместителем министра внутренних дел РБ. Г-на Ахметханова прочили на пост руководителя республиканского МВД, но он получил назначение в Северную Осетию, где на посту главного полицейского сумел проявить себя настоящим бойцом. Надо сказать, что этот северокавказский регион - очень непростой, где не жалуют варягов, тем более, инородцев, а криминалитет промышляет похищением людей и заказными убийствами. Поэтому заняв во Владикавказе пост руководителя министерства внутренних дел, Артур Фарвазович подверг себя большому риску. И, по свидетельству местных жителей, еще и лишний раз рисковал собой выходя к разбушевавшейся толпе, легко способной начать стрелять. Кстати, в бытность Артура Фарвазовича полицейские Осетии разоблачили несколько банд, прославившихся похищениями бизнесменов и политиков, и ликвидировали преступную группировку Аслана Гагиева, в которую входили даже местные правоохранители, бравшиеся за заказные убийства любой сложности - всего доказано 80 эпизодов такого киллерства. Это они расстреляли у ворот собственного дома мэра Владикавказа Виталия Караева, а также лишили жизни нескольких высокопоставленных полицейских. Можно себе представить в каком напряжении находился руководитель местного МВД, когда враги могли сидеть с ним за одним столом.

Семья г-на Ахметханова, пока он работал в Северной Осетии, из-за безопасности оставалась в Уфе. Неудивительно, что генерал всегда хотел вернуться работать в Башкирию. Но честно отслужил в Алании семь долгих и нелегких лет. После того, как Артур Фарвазович оставил пост главы североосетинского МВД, пошли слухи, что он может возглавить башкирское полицейское министерство. Но - не сложилось, сработали противники этого назначения. И г-н Ахметханов ушел работать в Росгвардию, где занял пост замкомандующего округом по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы в ПФО.



Интересно, что в башкирских правоохранительных структурах по-разному относились к г-ну Ахметханову - или горячо и преданно любя, или истово ненавидя. Но при этом и те, и другие, испытывали к нему большой пиетет и уважение. То, что равнодушных к этой персоне не было, лишний раз свидетельствует, что Артур Фарвазович обладал многогранным и глубоким характером и лучшим набором человеческих качеств.



На похоронах собрался весь цвет республики - церемонию прощания вел спикер Госсобрания РБ Константин Толкачев, а выразить свою скорбь пришли первый президент Башкирии Муртаза Рахимов, экс-глава башкирского МВД Рафаил Диваев, временно исполняющий обязанности руководителя региона Радий Хабиров, бывший начальник следственного комитета, а ныне председатель республиканского Совбеза Алексей Касьянов, руководитель аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров и глава администрации руководителя Башкортостана Александр Сидякин, а также представители всех силовых, правоохранительных и надзорных структур, не говоря уже о чиновниках башкирского правительства и депутатах республиканского парламента. Причем, Муртаза Рахимов недавно пережил операцию на тазобедренном суставе, но это не помешало ему прийти на похороны, опираясь на палочку. Приехали почтить память бывшего начальника и представители МВД Северной Осетии - экс-зам Артура Ахметханова Казбек Бекмурзин отметил профессионализм и управленческий талант бывшего шефа. Впрочем, то, что г-н Ахметханов был непревзойденным специалистом силового блока, сомнению не подлежит. Даже находясь на больничной койке, он готовил состоявшийся 9 мая уфимский парад Победы, который, по мнению наблюдателей, прошел в этом году на самом высоком уровне.

- Наша республика прощается с одним из своих самых достойных сынов – мужчиной, воином, генералом, - сказал прощальную речь Радий Хабиров. - Для всех нас это очень большая потеря.

- Долгие годы наши жизненные пути шли рядом, мы вместе проходили разные испытания, - сказал г-н Хабиров на церемонии прощания. - Артур Фарвазович всю свою жизнь посвятил служению – общественной безопасности, защите граждан, нашей страны. Сегодня очень горький день. В ноябре прошлого года мы вместе работали над планами совместной работы на благо республики… Не получилось. Ударила тяжелейшая болезнь, с которой он боролся до последнего, ни разу не дрогнул. Его последним подарком для жителей республики стал уфимский Парад Победы. Спи спокойно, дорогой друг! Мы будем тебя помнить, хранить твою память.

Г-н Хабиров признался, что для него смерть Артура Ахметханова еще и «личная потеря». 30 лет назад Радий Хабиров и Артур Ахметханов учились в Башкирском государственном университете и жили в одной комнате в общежитии. Так что Радий Фаритович, действительно, лучше многих знал своего близкого друга.Артур Ахметханов награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Салавата Юлаева, медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За заслуги в проведении всероссийской переписи населения». Заслуженный юрист Республики Башкортостан.