Мошенники нашли новый способ хищения денег с карты Сбербанка

Мошенники разработали новую схему кражи денежных средств у клиентов Сбербанка. Стали поступать массовые жалобы на кражу денег во время операций с использованием информационно-платежных терминалов, сообщает сайт Newsbash.ru.



Новая схема очень простая. Злоумышленник без карты начинает на терминале совершать операцию по списанию средств "Оплата картой", но не завершает ее. Следующий клиент подходит и видит на экране предложение вставить карту и ввести пин-код. Если он вставляет карту, то автомат завершает предыдущее действие и списывает деньги со счета владельца карты.

Данный алгоритм работает, если ввести пин-код в течение полутора минут, после того, как мошенник отошел от аппарата. Если проходит более 90 секунд - операция прерывается. Правоохранители отметили, что злоумышленники используют эту схему больше года, но за последние две недели случаи обращения в полицию участились.