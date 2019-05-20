Мошенники нашли новый способ хищения денег с карты Сбербанка
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Мошенники разработали новую схему кражи денежных средств у клиентов Сбербанка. Стали поступать массовые жалобы на кражу денег во время операций с использованием информационно-платежных терминалов, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Данный алгоритм работает, если ввести пин-код в течение полутора минут, после того, как мошенник отошел от аппарата. Если проходит более 90 секунд - операция прерывается. Правоохранители отметили, что злоумышленники используют эту схему больше года, но за последние две недели случаи обращения в полицию участились.
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