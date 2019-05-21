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Каринэ Хабирова посетили детский дом города Кумертау | видео

Добавлено: 21.05.19
Просмотров: 75
Рубрика: Общество
Теги: Кумертау
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Каринэ Хабирова посетили детский дом города Кумертау | видео

Каринэ Хабирова подарила воспитанникам Кумертауского детского дома книги в рамках всероссийской акции Павла Астахова. Супруга руководителя региона ознакомилась с тем, как устроен быть детей и их распорядок дня.

Малыши продемонстрировали свои умения на мастер-классе по лепке, которую провели педагоги уфимской «Творческой лаборатории», сообщает сайт Newsbash.ru.

Визит также продолжился съемкой для программы «Радость нашего дома». Это небольшие истории о детях, которые воспитываются в детских домах. За 4 месяца проекта было отснято более 60 историй с участием известных людей не только Башкортостана, но и всей страны. 12 из них уже живут в семьях.

Каринэ Хабирова посетила детский дом в Ишимбае

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Каринэ Хабирова: 

«Здесь есть логопеды, здесь есть такое развитие и действительно сопровождение детей обучению и их развитию. Я могу сказать, что это лучшее, что я видела».

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