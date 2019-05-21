Каринэ Хабирова посетили детский дом города Кумертау | видео

Каринэ Хабирова подарила воспитанникам Кумертауского детского дома книги в рамках всероссийской акции Павла Астахова. Супруга руководителя региона ознакомилась с тем, как устроен быть детей и их распорядок дня.



Малыши продемонстрировали свои умения на мастер-классе по лепке, которую провели педагоги уфимской «Творческой лаборатории», сообщает сайт Newsbash.ru.





Визит также продолжился съемкой для программы «Радость нашего дома». Это небольшие истории о детях, которые воспитываются в детских домах. За 4 месяца проекта было отснято более 60 историй с участием известных людей не только Башкортостана, но и всей страны. 12 из них уже живут в семьях.