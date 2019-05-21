Под Нефтекамском будет создан отдельный пост противопожарной службы
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В селе Амзя, административно входящее в город Нефтекамск, создается отдельный пост противопожарной службы. Подписано распоряжение врио главы региона об увеличении штатной численности противопожарной службы республики на 18 единиц для создания подразделения в данном селе. Прежде здесь функционировал временный отдельный пост, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Как сообщили в региональном Госкомитете РБ по ЧС, открытие постоянно действующего отдельного поста противопожарной службы позволит избежать задержек с прибытием пожарных сил на вызовы из Амзи, а также снизить время реагирования при выездах в село Кумово Янаульского района, деревни Калтаево и Ишметово Краснокамского района, а в другие населенные пункты.
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