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Под Нефтекамском будет создан отдельный пост противопожарной службы

Добавлено: 21.05.19
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Рубрика: Общество
Теги: Нефтекамск
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Под Нефтекамском будет создан отдельный пост противопожарной службы

В селе Амзя, административно входящее в город Нефтекамск, создается отдельный пост противопожарной службы. Подписано распоряжение врио главы региона об увеличении штатной численности противопожарной службы республики на 18 единиц для создания подразделения в данном селе. Прежде здесь функционировал временный отдельный пост, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Особенностью села Амзя, которое находится в 21 км к северо-востоку от города Нефтекамска, является то, что через него проходит железнодорожная магистраль. Из-за перекрытого дорожного переезда пожарным, которые приезжали на вызов из города Нефтекамска, приходилось стоять на переезде до 40 минут.

Как сообщили в региональном Госкомитете РБ по ЧС, открытие постоянно действующего отдельного поста противопожарной службы позволит избежать задержек с прибытием пожарных сил на вызовы из Амзи, а также снизить время реагирования при выездах в село Кумово Янаульского района, деревни Калтаево и Ишметово Краснокамского района, а в другие населенные пункты.

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