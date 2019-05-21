Разиф Абдуллин покинул кресло главного редактора портала «Медиакорсеть»

Главный редактор уфимского портала «Медиакорсеть» (с 2016 года входит в московский медиахолдинг «Ферст медиа инвест», издателем ресурса является ООО «ПремьерМедиаИнвест» Федора Щербакова) Разиф Абдуллин с сегодняшнего дня не работает главным редактором издания. Эту должность господин Абдуллин занимал с момента покупки издания «Ферст медиа инвестом» в апреле 2016 года. Он остался в компании в должности корреспондента.



«Причины ухода две. Главная — это рекомендации врачей больше двигаться. У главреда такой возможности, к сожалению нет, а у обычного полевого корреспондента — вполне,— прокомментировал решение об уходе с должности Разиф Абдуллин.— Вторая причина — естественное желание усилить редакцию».

Новым главредом «Медиакорсети» назначена Лилия Клюковская, работавшая до 2018 года в пресс-службе уфимского филиала «Бинбанка». Господин Абдуллин сообщил, что сам пригласил ее на работу. «В начале 2000-х мы вместе работали на телеканале “ТВ-6. Столица” у Альберта Мухамедьярова»,— сказал он.

Госпожа Клюковская начинала журналистскую карьеру в начале 1990-х годов в независимом уфимском радио «Титан», где работала ведущей авторских программ. Позже сотрудничала с радио «Свобода», «Голосом Америки», Международным канадским радио. В конце 1990-х, после закрытия «Титана», уехала на Северный Кавказ, где работала в различных СМИ, затем в Томск, где руководила службой новостей телеканала «ТВ-1». В Уфу вернулась в 2004 году, возглавила службу новостей на телеканале «ТВ-6. Столица». Позже руководила отделами маркетинга в различных банках, возглавляла филиал страховой компании «Россия», вела программы на радиостанции «Эхо Москвы в Уфе».