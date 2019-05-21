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В Уфе установили новые остановочные павильоны «ТЭЦ-2» на улице Сельская Богородская

Добавлено: 21.05.19
Просмотров: 124
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе установили новые остановочные павильоны «ТЭЦ-2» на улице Сельская Богородская

Как сообщают в пресс-службе мэрии, остановки с лавочками появились на обеих сторонах улицы, сообщает сайт Newsbash.ru.

Местные жители давно просили здесь павильоны, говорят в администрации. Теперь в них можно укрыться от дождя и ожидать автобус в безопасности.

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