В Уфе установили новые остановочные павильоны «ТЭЦ-2» на улице Сельская Богородская

Как сообщают в пресс-службе мэрии, остановки с лавочками появились на обеих сторонах улицы, сообщает сайт Newsbash.ru.



Местные жители давно просили здесь павильоны, говорят в администрации. Теперь в них можно укрыться от дождя и ожидать автобус в безопасности.



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