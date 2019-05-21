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Погода на завтра в Башкириии: 22 мая 2019 года пройдут дожди

Добавлено: 21.05.19
Просмотров: 24
Рубрика: Общество
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Погода на завтра в Башкириии: 22 мая 2019 года пройдут дожди

В среду, 22 мая, на территории республики пройдут дожди. Днем температура воздуха составит +17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до минус трех градусов, сообщает сайт Newsbash.ru.

По прогнозу синоптиков Башгидрометцентра, завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит плюс пять градусов, местами похолодает до минус трех градусов, днем прогнозируется 17 градусов тепла.


«23 мая ожидается теплая погода с дождями различной интенсивности, 24 мая интенсивность осадков уменьшится, температура воздуха понизится», - добавили в Башгидрометцентре.
Смотрите точную погоду на завтра в Башкирии в нашем разделе: https://newsbash.ru/weather

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