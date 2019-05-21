В Чекмагушевском район открыли обновленный памятник участникам Великой Отечественной войны

В Чекмагушевском районе, в селе Кусекеево, открыли обновленный памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. На нем увековечены имена 115 погибших воинов и 56 земляков-героев, вернувшихся на Родину с победой. Средства на ремонт сооружения выделили меценаты, сообщает сайт Newsbash.ru.





Непосредственное участие в проводимых работах приняли все жители сельского поселения. Мероприятие проводилось в рамках республиканской акции «Гордимся! Помним! Чтим!» За последние два года в рамках программы «Реальные дела» на средства местного бюджета и спонсорские деньги сделаны ремонт и реконструкция памятников в селах Старобаширово, Калмашбашево, Верхний Аташ, Урняк. В прошлом году открыли новый обелиск в селе Байбулат.

«Мы сегодня гордимся, что у нас есть такой уголок в нашей деревне. Думаю, что наше дело продолжит молодежь».