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В Чекмагушевском район открыли обновленный памятник участникам Великой Отечественной войны

Добавлено: 21.05.19
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Рубрика: Общество
Теги: Чекмагушевский район
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В Чекмагушевском район открыли обновленный памятник участникам Великой Отечественной войны

В Чекмагушевском районе, в селе Кусекеево, открыли обновленный памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. На нем увековечены имена 115 погибших воинов и 56 земляков-героев, вернувшихся на Родину с победой. Средства на ремонт сооружения выделили меценаты, сообщает сайт Newsbash.ru.

Непосредственное участие в проводимых работах приняли все жители сельского поселения. Мероприятие проводилось в рамках республиканской акции «Гордимся! Помним! Чтим!» За последние два года в рамках программы «Реальные дела» на средства местного бюджета и спонсорские деньги сделаны ремонт и реконструкция памятников в селах Старобаширово, Калмашбашево, Верхний Аташ, Урняк. В прошлом году открыли новый обелиск в селе Байбулат.

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Фарит Гиндуллин, председатель Башкирской торговой ассоциации:
«Мы сегодня гордимся, что у нас есть такой уголок в нашей деревне. Думаю, что наше дело продолжит молодежь».

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