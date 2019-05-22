ФСС выделяет деньги работодателям на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста

Как известно, начиная с 2001 года ФСС выделяет работодателям до 20% от сумм страховых взносов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. С 2019 года – 30%, сообщает сайт Newsbash.ru.



Добавился новый пункт в перечень мероприятий, на которые ФСС выделяет деньги работодателям, — это санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста. То есть, речь идет о санаторно-курортном лечении работников, которым до выхода на заслуженный отдых осталось пять и менее лет.

В текущем году региональное отделение Фонда социального страхования РФ по Башкирии планирует выделить работодателям, зарегистрированным в республике 435 млн рублей на предупредительные меры по сокращению профессиональных рисков, и это в полтора раза больше прошлогодней суммы с учетом новшеств.



За счет средств ФСС предприятия смогли провести специальную оценку условий труда, направить своих работников на периодические медосмотры, обучить охране труда, приобрести средства индивидуальной защиты, аптечки, а также направить на санаторно-курортное лечение работников, занятых во вредных условиях.



Обратите внимание, в прежнем перечне так же есть санаторно-курортное лечение, но только для работающих во вредных условиях. Обязательно нужно успеть обратиться вовремя в ФСС. Сроки и условия обращения остались прежними – до 1 августа.



Обращаем особое внимание на то, что на прежний перечень мер разрешено направление, как и раньше, до 20% сумм страховых взносов.





Программа финансирования целевая, то есть работодатели не имеют права направлять средства Фонда на другие нужды.



Обращайтесь с заявлением и необходимым пакетом документов в региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РБ или в его филиалы. Телефон для консультации: 8 (347) 255-95-33.