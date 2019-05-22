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Погода на завтра в Башкирии: 23 мая 2019 года станет ненадолго теплее

Добавлено: 22.05.19
Просмотров: 119
Рубрика: Общество
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Погода на завтра в Башкирии: 23 мая 2019 года станет ненадолго теплее

На текущей неделе на территории республики сохранится пониженный температурный режим, сообщают синоптики. Местами ожидаются ночные заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

22 мая днем будет 12-17 градусов тепла.

23 мая синоптики обещают кратковременное повышение температуры воздуха днем до 20-градусных отметок, при этом в теплом секторе циклона по республике пройдут кратковременные дожди.

24 мая ночью в отдельных районах прогнозируются грозы и град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью +2,+7 градусов, по югу до 12°, днем будет 10-15, по югу до 20 градусов тепла.

Самую точную погоду на завтра в Башкирии смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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