В Уфе обнародовали список официальных пляжей сезона лето-2019

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин утвердил список официальных пляжей, которые будут работать этим летом. Напомним, купальный сезон в городе стартует 1 июня, сообщает сайт Newsbash.ru.



Как следует из постановления, до 31 августа будут работать пляжи в акватории Белой («Солнечный» и «Водник»), в акватории Уфимки («Берег солнца», «Сипайловское сочи» и «Песчаный»), а также «Гольфстрим» и «Райский берег» на озере Теплом.На время купального сезона на пляжах организуют дежурство спасателей. В опасных для купания местах до 25 мая установят щиты с запрещающими знаками и надписями.