В Уфе обнародовали список официальных пляжей сезона лето-2019
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Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин утвердил список официальных пляжей, которые будут работать этим летом. Напомним, купальный сезон в городе стартует 1 июня, сообщает сайт Newsbash.ru.
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На время купального сезона на пляжах организуют дежурство спасателей. В опасных для купания местах до 25 мая установят щиты с запрещающими знаками и надписями.
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