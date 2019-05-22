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В Уфе обнародовали список официальных пляжей сезона лето-2019

Добавлено: 22.05.19
Просмотров: 58
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе обнародовали список официальных пляжей сезона лето-2019

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин утвердил список официальных пляжей, которые будут работать этим летом. Напомним, купальный сезон в городе стартует 1 июня, сообщает сайт Newsbash.ru.

Роспотребнадзор опубликовал список опасных пляжей в Уфе

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Как следует из постановления, до 31 августа будут работать пляжи в акватории Белой («Солнечный» и «Водник»), в акватории Уфимки («Берег солнца», «Сипайловское сочи» и «Песчаный»), а также «Гольфстрим» и «Райский берег» на озере Теплом.

На время купального сезона на пляжах организуют дежурство спасателей. В опасных для купания местах до 25 мая установят щиты с запрещающими знаками и надписями.

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