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"Пятерку" за диктант по башкирскому языку получили 27% из общего числа писавших

Добавлено: 22.05.19
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Рубрика: Общество
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"Пятерку" за диктант по башкирскому языку получили 27% из общего числа писавших

Пятый юбилейный диктант на башкирском языке на «5» написали почти 19 тысяч человек. Международная образовательная акция по проверке грамотности состоялась 18 мая. Всего диктант в этом году написали 69 524 человек на 1179 площадках, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В Башкортостане в мероприятиях акции приняли участие — 59 526 человек, в соседних регионах — 927, за рубежом -112 человек.

Текст под диктовку писали по всей республике, а также в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Челябинске и Челябинской области, Казани, Перми, Москве, Самаре и Свердловской области, ХМАО, Оренбургской области, Краснодарском, Алтайском крае, Якутии,Саратове, ЯНАО, Курганской области, Приморском крае, Курильских островах, Мурманской области, во Владимире, Сахалинской области. За рубежом было организовано 16 площадок — в Канаде (Оттава,Торонто, Монреаль), США, Турции (Стамбул, Анталия), Германии, Китае (Пекин), Казахстане, Великобритании (Кардиф), Швейцарии, Чехословакии, Франции, Швеции, Испании.

Как сообщают организаторы, в итоге оценки «отлично» за диктант получили — 27% писавших — 18 771 человек, на «4» написали 39 % — 27 114 человек, на «удовлетворительно» были оценены работы 34% участников — 23 638 человек.

Для сравнения в прошлом году участников диктанта по башкирскому языку было намного меньше — 12 тысяч человек.

Цель диктанта — популяризация башкирского языка, привлечение внимания общественности к проблеме грамотности, стимулирование интереса к самообразованию и повышению грамотности.Организатор — Фонд по сохранению и развитию башкирского языка.

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