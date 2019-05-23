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Погода на завтра в Башкирии: 24 мая 2019 года прогнозируется дождь, местами грозы, град

Добавлено: 23.05.19
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Рубрика: Общество
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Погода на завтра в Башкирии: 24 мая 2019 года прогнозируется дождь, местами грозы, град

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в республике в ближайшие два дня будет дождливая, холодная погода, сообщает сайт Newsbash.ru.

23 мая в Башкирии ночью ожидается небольшой кратковременный дождь, днем также будут осадки. В отдельных районах возможны грозы. Ветер в республику придет юго-западный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью от +2 до +7°, в горных районах в воздухе и на поверхности почвы заморозки 0,-2°, днем от +16 до +21°.

24 мая также прогнозируется дождь, местами грозы, град. Ночью осадков не будет. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью от +2 до +7°, по югу до +12°, днем от +10 до +15°, по югу до +20°.

Самую точную погоду на завтра в Башкирии смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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