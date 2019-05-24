«День 1000 велосипедистов» в Уфе пройдет 26 мая

В предстоящее воскресенье, 26 мая, в Уфе состоится фестиваль «День 1000 велосипедистов». Мероприятие пройдет еще в четырех городах Башкирии — Стерлитамаке, Салавате, Октябрьском и Нефтекамске, сообщает сайт Newsbash.ru.





Колонна начнет движение в 10:30 от площади имени Ленина по маршруту: проспект Октября — 50-летие Октября — Цюрупы — Пушкина — Мажита Гафури — Заки Валиди — парк «Ватан». По движению велосипедистов будут перекрывать дороги. Кроме того, с 22:00 25 мая до 16:00 26 мая будет закрыт проезд на парковку на площади имени Салавата Юлаева.

С 12:00 до 22:00 в парке «Ватан» состоится праздничная программа с участием местных групп. Здесь же пройдут различные игры, мастер-классы, фестиваль уличной еды, будет организована детская площадка с аниматорами, детская трасса для беговела, маркет изделий ручной работы.