Погода в Башкортостане на месяц: самое жаркое время наступит во второй половине июня

Как прогнозируют синоптики, с этого воскресенья дневная температура воздуха в Башкирии начнет повышаться. Днем столбики термометров достигнут +25°, сообщает сайт Newsbash.ru.



По прогнозам, в июне воздух днем будет прогреваться как минимум до +20 градусов с редким перерывом на дождь и снижением до +18 градусов. Самое жаркое время наступит во второй половине июня и продлятся практически до конца месяца.

Самый точный прогноз погоды в Башкортостане на месяц смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

