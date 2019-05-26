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Погода в Башкортостане на месяц: самое жаркое время наступит во второй половине июня

Добавлено: 26.05.19
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Рубрика: Общество
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Погода в Башкортостане на месяц: самое жаркое время наступит во второй половине июня

Как прогнозируют синоптики, с этого воскресенья дневная температура воздуха в Башкирии начнет повышаться. Днем столбики термометров достигнут +25°, сообщает сайт Newsbash.ru.

По прогнозам, в июне воздух днем будет прогреваться как минимум до +20 градусов с редким перерывом на дождь и снижением до +18 градусов. Самое жаркое время наступит во второй половине июня и продлятся практически до конца месяца.
Самый точный прогноз погоды в Башкортостане на месяц смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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