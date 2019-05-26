Прогноз погоды на завтра в Башкирии: 27 мая 2019 года местами пройдет дождь
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Синоптики Башкирии озвучили прогноз погоды на понедельник, 27 мая. По данным республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первый рабочий день недели местами пройдет небольшой кратковременный дождь, днем по северу до умеренного, вероятны грозы, сообщает сайт Newsbash.ru.
Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем порывистый.
Температура воздуха ночью составит от +6 до +11 градусов Цельсия, по востоку до +1°, днем будет тепло: в пределах +20,+25°.
Самый точный прогноз погоды на завтра в Башкирии смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather
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