Прогноз погоды на завтра в Башкирии: 27 мая 2019 года местами пройдет дождь

Синоптики Башкирии озвучили прогноз погоды на понедельник, 27 мая. По данным республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первый рабочий день недели местами пройдет небольшой кратковременный дождь, днем по северу до умеренного, вероятны грозы, сообщает сайт Newsbash.ru.



Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем порывистый.



Температура воздуха ночью составит от +6 до +11 градусов Цельсия, по востоку до +1°, днем будет тепло: в пределах +20,+25°.

Самый точный прогноз погоды на завтра в Башкирии смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

