Куда можно отправить своих детей на отдых: подборка и стоимость путевок в Уфе

С наступлением летнего сезона жители Башкирии начинают планировать не только свой отпуск, но и место, где с пользой могут отдохнуть дети. К выбору лагеря стоит подходить серьезно, обращая внимание на качество питания, условия проживания, развлекательные программы и стоимость заезда, сообщает сайт Newsbash.ru.



Он расположился в 25 километрах от центра столицы Башкирии между микрорайоном Вотикеево и деревней Новые Карашиды. Лагерь находится на возвышенности, с которой открывается вид на реку Уфимку, рядом есть источник питьевой воды Красный ключ. Площадь детского учреждения 13 гектаров, там расположены 4 кирпичных спальных корпуса, крытая столовая с концертным залом, есть два бассейна и несколько спортивных площадок. На каждом этаже имеются игровые холлы, спальные комнаты, комнаты вожатых, санузлы, комната личной гигиены с душем, комната для сушки вещей. Вся территория обработана от клещей, грызунов и комаров.Команда вожатых не первый год успешно реализует авторскую педагогическую программу «Крылья», которая получила общее признание и была награждена дипломом II степени в конкурсе «Самая лучшая организация детского отдыха в Республике Башкортостан» и золотой медалью в международном конкурсе «100 лучших товаров» в номинации «Оказание услуг в сфере детского отдыха».21 деньпятиразовое27300 рублей

Дневной лагерь «Хахачу»

Если вы не хотите отправлять своего ребенка далеко и надолго, но занять его чем-то надо, в Уфе все лето будет работать детский лагерь дневного пребывания. Его организуют на базе творческой студии, основанной Константином Хабенским, где дети раскрывают свой потенциал с помощью театральных технологий. В лагере дети от 7 до 17 лет будут заниматься с педагогами актерским мастерством, танцами и вокалом. Для них будут организованы развлечения и игры на свежем воздухе, тематические выезды на телевидение, радио, в театр и кино.

Занятия будут проходить в здании детской уфимской филармонии с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 часов.12 днейдва раза в день13000 рублейУчреждение для отдыха базируется в поселке Лекаревка, в 20 километрах от Уфы. Лагерь находится посреди лиственного леса, рядом протекает река Дема, а значит, территория экологически чистая. Здесь есть несколько спальных корпусов, каждый номер рассчитан на проживание от 2 до 5 детей. Помимо спальни в номере есть отдельная комната отдыха с диваном и телевизором, санузел с горячей водой, душ. Также для детей построили просторную столовую, где их обслуживают настоящие официанты, и крытый бассейн.В качестве развлечений имеется веревочный городок, кинозал, комната настольных игр. У каждого отряда есть своя комната детского творчества. Каждый ребенок может взять в пользование веломобили, покататься на электрических катамаранах и посетить батутный парк.21 деньпятиразовое37000 рублейЭто место отдыха расположено в деревне Юматово, в 15 километрах от Уфы. На территории расположены одноэтажные и двухэтажные спальные корпуса с туалетами и умывальниками на первом этаже, а также летние домики, где размещаются 14 человек.«Локомотив»– лагерь со спортивным уклоном. На его территории юные отдыхающие практикуются в занятиях восточными единоборствами, гребле, спортивным сплавам, баскетболу, футболу, теннису и другим видам спорта. Во время заезда, при хорошей погоде, дети с вожатыми могут отправиться в поход или на сплав. Также педагоги проводят курсы самообороны. Кроме спортивных развлечений детей ждут дискотеки, конкурсы и коллективные игры. Каждый ребенок сможет найти себе кружок по интересам.21 деньпятиразовоеза полную смену – 23100 рублей, за 7-дневную – 6500 рублей.

Детский лагерь «Черемушки»

Он располагается в районе Мелькомбината республики на берегу живописного озера Туба, в черте Уфы. Все отдыхающие детского лагеря «Черемушки» расселяются на территории двухэтажного жилого корпуса. Кроме номеров там имеются современные комнаты для личной гигиены ребенка, оборудованные холлы, и игровые комнаты для самых маленьких отдыхающих.

В детском лагере «Черемушки» работают педагоги, которые проводят спортивные и развивающие мероприятия. Для активных ребят есть отдельные спортивные площадки, на которых можно играть в теннис, футбол, волейбол и баскетбол. В корпусах имеется бильярдная комната, и зал для игры в настольный теннис. На территории лагеря есть сауна, бассейн и конюшни. При помощи тренеров дети проходят курс укрепляющих водных процедур, совершают конные прогулки. Команда психологов проводит тренинги, что развить у детей их лидерские качества и помочь освоиться в новом коллективе.21 деньшестиразовое24000 рублейНаходится на юго-западе, в 30 километрах от Уфы, вдали от транспортных магистралей. С северной стороны лагерь окружен сосновым лесом, а с юга и востока березовой рощей. Рядом есть живописное озеро Акманай.На территории детского лагеря «Энергетик» располагается собственный медицинский центр, в котором все дети вне зависимости от их возраста проходят укрепляющие процедуры, состоящие из спортивных и водных занятий. Дети живут в кирпичных спальных корпусах, номера которых рассчитаны на 2-3 человек. В этом лагере ребята будут ставить театральные постановки, готовить творческие номера и проводить время на спортивных площадках. В жаркое время вожатые устраивают пенные вечеринки, а вечером, по традиции, дискотеки.21 деньпятиразовоеот 35 182 рублей до 41 128 рублей