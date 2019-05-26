Куда можно отправить своих детей на отдых: подборка и стоимость путевок в Уфе
С наступлением летнего сезона жители Башкирии начинают планировать не только свой отпуск, но и место, где с пользой могут отдохнуть дети. К выбору лагеря стоит подходить серьезно, обращая внимание на качество питания, условия проживания, развлекательные программы и стоимость заезда, сообщает сайт Newsbash.ru.
Он расположился в 25 километрах от центра столицы Башкирии между микрорайоном Вотикеево и деревней Новые Карашиды. Лагерь находится на возвышенности, с которой открывается вид на реку Уфимку, рядом есть источник питьевой воды Красный ключ. Площадь детского учреждения 13 гектаров, там расположены 4 кирпичных спальных корпуса, крытая столовая с концертным залом, есть два бассейна и несколько спортивных площадок. На каждом этаже имеются игровые холлы, спальные комнаты, комнаты вожатых, санузлы, комната личной гигиены с душем, комната для сушки вещей. Вся территория обработана от клещей, грызунов и комаров.
Продолжительность заезда: 21 день
Питание: пятиразовое
Стоимость: 27300 рублей
Дневной лагерь «Хахачу»
Если вы не хотите отправлять своего ребенка далеко и надолго, но занять его чем-то надо, в Уфе все лето будет работать детский лагерь дневного пребывания. Его организуют на базе творческой студии, основанной Константином Хабенским, где дети раскрывают свой потенциал с помощью театральных технологий. В лагере дети от 7 до 17 лет будут заниматься с педагогами актерским мастерством, танцами и вокалом. Для них будут организованы развлечения и игры на свежем воздухе, тематические выезды на телевидение, радио, в театр и кино.
Продолжительность смены: 12 дней
Питание: два раза в день
Стоимость: 13000 рублей
Детский лагерь «Восход»
Учреждение для отдыха базируется в поселке Лекаревка, в 20 километрах от Уфы. Лагерь находится посреди лиственного леса, рядом протекает река Дема, а значит, территория экологически чистая. Здесь есть несколько спальных корпусов, каждый номер рассчитан на проживание от 2 до 5 детей. Помимо спальни в номере есть отдельная комната отдыха с диваном и телевизором, санузел с горячей водой, душ. Также для детей построили просторную столовую, где их обслуживают настоящие официанты, и крытый бассейн.
Продолжительность заезда: 21 день
Питание: пятиразовое
Стоимость: 37000 рублей
Детский лагерь «Локомотив»
Это место отдыха расположено в деревне Юматово, в 15 километрах от Уфы. На территории расположены одноэтажные и двухэтажные спальные корпуса с туалетами и умывальниками на первом этаже, а также летние домики, где размещаются 14 человек.
Продолжительность заезда: 21 день
Питание: пятиразовое
Стоимость: за полную смену – 23100 рублей, за 7-дневную – 6500 рублей.
Детский лагерь «Черемушки»
Он располагается в районе Мелькомбината республики на берегу живописного озера Туба, в черте Уфы. Все отдыхающие детского лагеря «Черемушки» расселяются на территории двухэтажного жилого корпуса. Кроме номеров там имеются современные комнаты для личной гигиены ребенка, оборудованные холлы, и игровые комнаты для самых маленьких отдыхающих.
Продолжительность заезда: 21 день
Питание: шестиразовое
Стоимость: 24000 рублей
Детский лагерь «Энергетик»
Находится на юго-западе, в 30 километрах от Уфы, вдали от транспортных магистралей. С северной стороны лагерь окружен сосновым лесом, а с юга и востока березовой рощей. Рядом есть живописное озеро Акманай.
Продолжительность заезда: 21 день
Питание: пятиразовое
Стоимость: от 35 182 рублей до 41 128 рублей