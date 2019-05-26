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В Чекмагушевском районе, вопреки запрету, выпускники школ запустили в небо воздушные шарики

Добавлено: 26.05.19
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Рубрика: Общество
Теги: Чекмагушевский район
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В Чекмагушевском районе, вопреки запрету, выпускники школ запустили в небо воздушные шарики

Напомним, ранее, в частности, администрация Уфы опубликовала обращение к жителям республики с просьбой не выпускать в небо гелиевые и светящиеся шары, а также небесные фонарики, сообщает сайт Newsbash.ru.


Причину просьбы связывали с экологической и пожарной опасностью материалов, из которых изготовлены эти предметы. Экологи подчеркивали, что, в частности, светошар является ядовитым отходом. Латекс, из которого производят воздушные шары, разлагается на протяжении нескольких лет, от минутной радости страдают и животные, которые часто погибают, проглотив шары или запутавшись в них.

Однако в Чекмагушевском районе решили обойти запрет. В небо, согласно давней сложившейся традиции, участники события выпустили большое количество разноцветных шариков в честь выпускников.

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