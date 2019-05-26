В Уфе в девятый раз прошёл республиканский фестиваль «День 1000 велосипедистов»
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26 мая, в столице Башкирии в девятый раз прошёл республиканский фестиваль «День 1000 велосипедистов». Присоединились к масштабному мероприятию не только уфимцы, но и жители Салавата, Октябрьского, Нефтекамска и Стерлитамака, сообщает сайт Newsbash.ru.
По информации пресс-службы Администрации города, перед стартом участников поприветствовал министр молодёжной политики и спорта РБ Руслан Хабибов. Он поздравил участников с этим прекрасным событием, а также отметил, что в этом году этот фестиваль стал республиканским.
Руслан Хабибов, министр молодёжной политики и спорта РБ:
Это замечательно, что в этом году наш велопробег стал республиканским и охватывает другие города. Мы – здоровая команда за здоровый образ жизни!Протяженность маршрута – 10 км. Велосипедисты стартовали на площади имени Ленина, а финишировали в парке «Ватан».
Фотография: соцсети
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