На организацию Дня города в Уфе потратят 1,5 млн рублей
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Администрация Уфы заложила полтора миллиона рублей на организацию мероприятий, посвященных юбилею столицы. Информация размещена на официальном сайте, в разделе госзакупок, сообщает сайт Newsbash.ru.
За победителем аукциона также подготовка сцены и разбор конструкций после праздника. В 2019 году столица Башкортостана отмечает 445 лет со дня своего рождения.
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