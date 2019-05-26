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На организацию Дня города в Уфе потратят 1,5 млн рублей

Добавлено: 26.05.19
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Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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На организацию Дня города в Уфе потратят 1,5 млн рублей

Администрация Уфы заложила полтора миллиона рублей на организацию мероприятий, посвященных юбилею столицы. Информация размещена на официальном сайте, в разделе госзакупок, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Праздники пройдут 12 июня на восьми площадках города. Средства пойдут на написание сценария, привлечение режиссеров, постановщиков, ведущих, звукорежиссеров, операторов и ведущих. Обязательной частью праздника станет трансляция символики 100-летия Республики Башкортостан и театрализованное представление «Уфа – столица Первой Республики».

За победителем аукциона также подготовка сцены и разбор конструкций после праздника. В 2019 году столица Башкортостана отмечает 445 лет со дня своего рождения.

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