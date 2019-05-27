Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Погода в Башкирии на 3 дня: с 27 по 29 мая 2019 года ожидаются кратковременные дожди

Погода в Башкирии на 3 дня: с 27 по 29 мая 2019 года ожидаются кратковременные дожди

Добавлено: 27.05.19
Просмотров: 101
Рубрика: Общество
Комментарии (0)
Загрузка...
Погода в Башкирии на 3 дня: с 27 по 29 мая 2019 года ожидаются кратковременные дожди

Синоптики Башкирии дали прогноз погоды на начало недели.

По данным ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»:

27 мая
Местами небольшие кратковременные дожди, днем по северо-западу до умеренных, грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью +7,+12°, в горных районах до +1°, днем +20,+25°.


28 мая
Местами небольшой кратковременный дождь, по северу до умеренного, гроза. Ветер юго-западный умеренный, при грозе порывы до сильного. Температура воздуха: ночью +8,+13°, днем +20,+25°.

29 мая
Местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха: ночью +8,+13°, днем +20,+25°.

Самую точную погоду в Башкирии на 3 дня смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Прогноз погоды на завтра в Башкирии: 27 мая 2019 года местами пройдет дождь
Общество
Прогноз погоды на завтра в Башкирии: 27 мая 2019 года местами пройдет дождь
Погода на завтра в Башкирии: 24 мая 2019 года прогнозируется дождь, местами грозы, град
Общество
Погода на завтра в Башкирии: 24 мая 2019 года прогнозируется дождь, местами грозы, град
Погода на завтра в Башкирии: 23 мая 2019 года станет ненадолго теплее
Общество
Погода на завтра в Башкирии: 23 мая 2019 года станет ненадолго теплее
Погода в Башкирии на 3 дня: 20-22 мая 2019 года ожидаются неблагоприятные погодные явления
Общество
Погода в Башкирии на 3 дня: 20-22 мая 2019 года ожидаются неблагоприятные погодные явления
В Башкирии ожидаются снежные выходные
Общество
В Башкирии ожидаются снежные выходные
В Башкирии синоптики прогнозируют заморозки до -2 градусов
Общество
В Башкирии синоптики прогнозируют заморозки до -2 градусов
В Башкирии прогнозируются дожди с грозами
Общество
В Башкирии прогнозируются дожди с грозами
Погода в Башкирии на 30 мая: и снова непогода
Общество
Погода в Башкирии на 30 мая: и снова непогода
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: