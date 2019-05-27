Погода в Башкирии на 3 дня: с 27 по 29 мая 2019 года ожидаются кратковременные дожди

Синоптики Башкирии дали прогноз погоды на начало недели.



По данным ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»:



27 мая

Местами небольшие кратковременные дожди, днем по северо-западу до умеренных, грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью +7,+12°, в горных районах до +1°, днем +20,+25°.





28 мая

Местами небольшой кратковременный дождь, по северу до умеренного, гроза. Ветер юго-западный умеренный, при грозе порывы до сильного. Температура воздуха: ночью +8,+13°, днем +20,+25°.



29 мая

Местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха: ночью +8,+13°, днем +20,+25°.