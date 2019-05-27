В Благовещенске прошел 3 этап окружных соревнований понтонёров «Открытая вода»

Перед военнослужащими поставили задачу на скорость собрать переправу через реку Белую и перебросить основные силы на противоположный берег, который занят условным врагом, сообщает сайт Newsbash.ru.





Разведчики на лодке с боем прорываются к берегу, который занят противником. У них важная задача – обследовать местность и дать сигнал основным силам к наступлению. Солдаты высадились без потерь и закрепились на местности. Тем временем, инженерные войска на противоположном берегу уже приступили к возведению переправы через Белую. Понтоны спущены на воду.

Всё происходит за считанные минуты. Работа понтонёров слажена до мелочей. Солдаты действуют как один. Это результат длительных тренировок. Ведь во время наступления времени для промедления нет. А враг не даст ни единого шанса на ошибку.Расстояние от одного времени до другого 500 метров. Сейчас солдаты прокладывают понтоны. И задача сделать это максимально быстро. Чтобы по мосту переправить войска и технику на противоположный берег.И затем продолжить наступление. Пока возводится переправа, в бой вступают плавательные транспортёры с передовыми отрядами. Они спускаются на воду и форсируют реку. Именно им необходимо начать наступление, тем самым сдвинув силы врага вглубь, подальше от берега. И выиграть для понтонёров время. Противник открывает артиллерийский огонь.

Это не реальные боевые действия, а окружные соревнований понтонёров. Но именно благодаря таким учениям удается выработать скорость и слаженность. Этих молодых парней не смущают ни дождь, ни снег, ни порывистый ветер. Тимур Биширов – солдат-срочник из Омска. Признается, что изначально не собирался служить именно в рядах понтонёров. Но теперь вода стала его стихией.



В соревнованиях приняли участия 4 команды. А это более 300 человек из Поволжья, Урала и Сибири. Среди них солдаты-срочники и те, кто продолжил служить в армии по контракту. При этом все на равных выполняют поставленную задачу.



Основные критерии при выборе победителя в соревнованиях — соблюдение техники безопастности и, конечно же, скорость. Норматив — 45 минут. С поставленной задачей все справились успешно. А самые лучшие поедут на следующий этап, теперь уже всероссийских состязаний, «Открытая вода -2019».



