В Благовещенске прошел 3 этап окружных соревнований понтонёров «Открытая вода»
Перед военнослужащими поставили задачу на скорость собрать переправу через реку Белую и перебросить основные силы на противоположный берег, который занят условным врагом, сообщает сайт Newsbash.ru.
Разведчики на лодке с боем прорываются к берегу, который занят противником. У них важная задача – обследовать местность и дать сигнал основным силам к наступлению. Солдаты высадились без потерь и закрепились на местности. Тем временем, инженерные войска на противоположном берегу уже приступили к возведению переправы через Белую. Понтоны спущены на воду.
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Расстояние от одного времени до другого 500 метров. Сейчас солдаты прокладывают понтоны. И задача сделать это максимально быстро. Чтобы по мосту переправить войска и технику на противоположный берег.
И затем продолжить наступление. Пока возводится переправа, в бой вступают плавательные транспортёры с передовыми отрядами. Они спускаются на воду и форсируют реку. Именно им необходимо начать наступление, тем самым сдвинув силы врага вглубь, подальше от берега. И выиграть для понтонёров время. Противник открывает артиллерийский огонь.
Это не реальные боевые действия, а окружные соревнований понтонёров. Но именно благодаря таким учениям удается выработать скорость и слаженность. Этих молодых парней не смущают ни дождь, ни снег, ни порывистый ветер. Тимур Биширов – солдат-срочник из Омска. Признается, что изначально не собирался служить именно в рядах понтонёров. Но теперь вода стала его стихией.
В соревнованиях приняли участия 4 команды. А это более 300 человек из Поволжья, Урала и Сибири. Среди них солдаты-срочники и те, кто продолжил служить в армии по контракту. При этом все на равных выполняют поставленную задачу.
Основные критерии при выборе победителя в соревнованиях — соблюдение техники безопастности и, конечно же, скорость. Норматив — 45 минут. С поставленной задачей все справились успешно. А самые лучшие поедут на следующий этап, теперь уже всероссийских состязаний, «Открытая вода -2019».