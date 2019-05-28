Погода в Башкирии на сегодня и завтра: ожидаются кратковременные дожди
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Местами в республике 28 мая пройдет небольшой кратковременный дождь, ночью в северо-западных районах до умеренного. По информации синоптиков, также ожидаются грозы. На дорогах ночью и утром местами дымка, видимость ухудшится на расстоянии до 2 километров.
Ветер переменных направлений 0-5 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +9…+14°, днем +21…+26°.
29 мая вновь прогнозируется небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +8…+13°, днем +20…+25°.
Самый точный прогноз погоды в Башкирии на сегодня и завтра смотри здесь: https://newsbash.ru/weather
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