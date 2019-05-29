В России после рождения третьего ребенка будут выплачивать "Отцовский капитал"

В России может появиться новый вид выплат, так называемый «отцовский капитал». Данную субсидию будут выплачивать после рождения третьего ребенка. «Отцовский капитал» станет дополнительной мерой финансовой поддержки, и не будет исключать материнский, сообщает сайт Newsbash.ru.





По предварительным данным, по своему размеру «отцовский капитал» будет сопоставим с материнским. «Материнский капитал» выплачиваться будет при условии, если дети воспитываются в одной семье, которая находится в зарегистрированном браке. Данный проект стартует на Дальнем Востоке. В число регионов первого этапа также, вероятно, войдут Калининградская область, Крым и Севастополь.



Напомним, на сегодняшний день размер материнского капитала составляет 453,026 тыс. рублей.