Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В России после рождения третьего ребенка будут выплачивать "Отцовский капитал"

В России после рождения третьего ребенка будут выплачивать "Отцовский капитал"

Добавлено: 29.05.19
Просмотров: 94
Рубрика: Общество
Комментарии (0)
Загрузка...
В России после рождения третьего ребенка будут выплачивать "Отцовский капитал"

В России может появиться новый вид выплат, так называемый «отцовский капитал». Данную субсидию будут выплачивать после рождения третьего ребенка. «Отцовский капитал» станет дополнительной мерой финансовой поддержки, и не будет исключать материнский, сообщает сайт Newsbash.ru.

По предварительным данным, по своему размеру «отцовский капитал» будет сопоставим с материнским. «Материнский капитал» выплачиваться будет при условии, если дети воспитываются в одной семье, которая находится в зарегистрированном браке. Данный проект стартует на Дальнем Востоке. В число регионов первого этапа также, вероятно, войдут Калининградская область, Крым и Севастополь.

Напомним, на сегодняшний день размер материнского капитала составляет 453,026 тыс. рублей.

Читайте также: Правительство России задумывается о выдаче материнского капитала при рождении первого ребенка 

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Правительство России задумывается о выдаче материнского капитала при рождении первого ребенка
Политика
Правительство России задумывается о выдаче материнского капитала при рождении первого ребенка
В Башкирии семьи могут получать ежемесячную выплату за второго ребенка из средств материнского капитала
Общество
В Башкирии семьи могут получать ежемесячную выплату за второго ребенка из средств материнского капитала
В Башкирии семьи тратят средства маткапитала на образование
Общество
В Башкирии семьи тратят средства маткапитала на образование
Решение о выдаче материнского капитала будет приниматься за 15 дней - Минтруд
Общество
Решение о выдаче материнского капитала будет приниматься за 15 дней - Минтруд
Жители Башкирии могут самостоятельно рассчитать размер детских пособий
Общество
Жители Башкирии могут самостоятельно рассчитать размер детских пособий
В Башкирии выданы первые электронные сертификаты на материнский капитал
Общество
В Башкирии выданы первые электронные сертификаты на материнский капитал
Материнский капитал: изменения в 2018 году
Общество
Материнский капитал: изменения в 2018 году
Россиянки получат к материнскому капиталу доплату 250 тысяч рублей
Общество
Россиянки получат к материнскому капиталу доплату 250 тысяч рублей
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: