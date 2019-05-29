Погода на завтра в Башкортостане: 30 мая 2019 года потеплеет до +27
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По данным метеорологов Башгидрометцентра, воздух завтра, 30 мая, сможет прогреться до +27 градусов. Среднесуточная температура воздуха будет почти на пять градусов превышать норму и соответствовать середине июля, сообщает сайт Newsbash.ru.
По прогнозу синоптиков, в четверг днем прогнозируется небольшой кратковременный дождь. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью составит плюс четырнадцать градусов, днем столбики термометров покажут плюс 27 градусов.
В столице Башкирии погода будет без осадков. Температура воздуха ночью ожидается до 12 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 27. В последующие два дня характер погоды существенно не изменится, в первый день лета интенсивность осадков увеличится.
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