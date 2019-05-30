Депутаты Башкирии вызвались следить за проведением трезвых сабантуев
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Сабантуи в Башкирии станут трезвыми. Контролировать запрет на алкоголь во время праздника плуга вызвались депутаты. Об этом стало известно в ходе обсуждения законопроекта, увеличивающего время запрета на продажу алкоголя, сообщает сайт Newsbash.ru.
Сейчас ограничение на продажу алкогольной продукции действует с 23:00 до 8:00. Депутаты хотят продлить запрет на три часа – с 22:00 до 10:00.
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