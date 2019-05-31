Погода на завтра в Башкортостане: 1 июня 2019 года прогнозируются грозы
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31 мая в Башкирии местами пройдут небольшие кратковременные дожди, ожидаются грозы. На всей территории республики прогнозируется переменная облачность, сообщают синоптики Башгидромета. На дорогах утром местами дымка с ухудшением видимости на расстоянии до 1-2 километров, сообщает сайт Newsbash.ru.
Ветер южный 2-7 метров в секунду, при грозах шквалистое усиление ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11…16°, днем 25…30°.
1 июня местами вновь пройдут небольшие кратковременные дожди, в северных районах до умеренных. Прогнозируются грозы. Ветер переменных направлений слабый, при грозах шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью 11…16°, днем 25…30°.
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