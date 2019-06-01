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В Уфе установили 6 новых автобусных остановок

Добавлено: 01.06.19
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Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе установили 6 новых автобусных остановок

В Уфе на улице Центральной установили шесть новых остановочных павильонов. Всем им дали название. Теперь в Демском районе есть остановки Путейская, ул. Крайняя, Западный парк, ул. Аургазинская, Железнодорожная станция Дема, Демский энергоучасток, сообщает сайт Newsbash.ru.

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«В связи с тем, что год для Дёмы юбилейный, это событие отразилось и на оформлении. Эмблема праздника гармонично вписалась в архитектурно-художественную концепцию, от чего остановочный павильон теперь выглядит вполне нарядным», — рассказали в пресс-службе администрации района.

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