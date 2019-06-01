В Уфе установили 6 новых автобусных остановок

В Уфе на улице Центральной установили шесть новых остановочных павильонов. Всем им дали название. Теперь в Демском районе есть остановки Путейская, ул. Крайняя, Западный парк, ул. Аургазинская, Железнодорожная станция Дема, Демский энергоучасток, сообщает сайт Newsbash.ru.



«В связи с тем, что год для Дёмы юбилейный, это событие отразилось и на оформлении. Эмблема праздника гармонично вписалась в архитектурно-художественную концепцию, от чего остановочный павильон теперь выглядит вполне нарядным», — рассказали в пресс-службе администрации района.