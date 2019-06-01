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6 бойцов спецназа из Уфы получили краповый берет

Добавлено: 01.06.19
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Рубрика: Общество
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6 бойцов спецназа из Уфы получили краповый берет

В Уфе прошли испытания на право ношения крапового берета. На тренировочном полигоне Росгвардии бойцы спецназа и войсковых частей со всех регионов ПФО доказывали, что достойны высшего символа отличия. До финальных испытаний допустили 43 военнослужащих, сообщает сайт Newsbash.ru.

Экзамен проходил в несколько этапов. Первые два дня претенденты сдавали теоретические тесты и нормы по физической, военно-медицинской, горной, инженерной, огневой, тактико-специальной подготовке и связи. На третий день их ждал марш-бросок на 12 километров по пересеченной местности в боевом снаряжении. Последнее испытание – 12-минутный спарринг с инструктором, у которого уже есть краповый берет.Из 43 кандидатов экзамен сдали только 11.

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Среди них 6 военнослужащих уфимского отряда спецназа Росгвардии имени генерал-майора Шаймуратова. Также право носить краповый берет получили по одному представителю войсковых частей из Заречного (Пензенская область), Димитровграда (Ульяновская область), сотрудник СОБРа Росгвардии Республике Марий Эл и по одному сотруднику ОМОНа Росгвардии по Саратовской области и Удмуртской Республике.

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