6 бойцов спецназа из Уфы получили краповый берет
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В Уфе прошли испытания на право ношения крапового берета. На тренировочном полигоне Росгвардии бойцы спецназа и войсковых частей со всех регионов ПФО доказывали, что достойны высшего символа отличия. До финальных испытаний допустили 43 военнослужащих, сообщает сайт Newsbash.ru.
Экзамен проходил в несколько этапов. Первые два дня претенденты сдавали теоретические тесты и нормы по физической, военно-медицинской, горной, инженерной, огневой, тактико-специальной подготовке и связи. На третий день их ждал марш-бросок на 12 километров по пересеченной местности в боевом снаряжении. Последнее испытание – 12-минутный спарринг с инструктором, у которого уже есть краповый берет.Из 43 кандидатов экзамен сдали только 11.
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