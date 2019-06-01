В Уфе снесли старейшее здание - соборную мечеть
Комментарии (0)
Загрузка...
В ЦДУМ России (Центральное духовное управление мусульман России, – примечание автора) сообщили о том, что снесено старейшее здание соборной мечети.
«Это красивое двухэтажное здание с двумя минаретами было видно издалека, ведь располагалось оно на самой высокой точке города. Однако в 1934 году мечеть закрыли по решению горсовета, и в ней разместилось заводское общежитие. Борьба за возвращение здания верующим началась в 1994-м. Только в наши дни живущие в доме семьи были расселены. Однако многочисленные перестройки, пожары и отсутствие должного ухода превратили бывшее культовое сооружение в руины», – отметили в ЦДУМ.
Читайте также
Это интересно
История уфимского храма Рождества Богородицы
Это интересно
Пятая соборная мечеть в Уфе
Происшествия
В Зианчуринском районе бывший глава сельсовета реализовал здание администрации и купил себе BMW
Общество
В Баймакском районе открыли новую мечеть
Общество
Соборная мечеть «Ар-Рахим» в Уфе возобновляет стройку
Общество
В Туймазинском районе открыли мечеть
Общество
В Белорецком районе возвели новую мечеть
Общество
15 июня в Уфе состоится республиканский праздник «Ураза-байрам – 2018»