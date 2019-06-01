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В Уфе снесли старейшее здание - соборную мечеть

Добавлено: 01.06.19
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Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе снесли старейшее здание - соборную мечеть

В ЦДУМ России (Центральное духовное управление мусульман России, – примечание автора) сообщили о том, что снесено старейшее здание соборной мечети.

Согласно информации, опубликованной на сайте управления, здание находилось в центре столицы Башкирии. Строительство шестой мечети прошло в период с 1914 по 1918 год, однако позже 80 лет храм использовался не по назначению.

«Это красивое двухэтажное здание с двумя минаретами было видно издалека, ведь располагалось оно на самой высокой точке города. Однако в 1934 году мечеть закрыли по решению горсовета, и в ней разместилось заводское общежитие. Борьба за возвращение здания верующим началась в 1994-м. Только в наши дни живущие в доме семьи были расселены. Однако многочисленные перестройки, пожары и отсутствие должного ухода превратили бывшее культовое сооружение в руины», – отметили в ЦДУМ.

На месте снесенного здания построят новую мечеть, фундамент оставят прежним, уточнили в духовном управлении.  

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