Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии запустили проект «Хлебная дорога добра»

В Башкирии запустили проект «Хлебная дорога добра»

Добавлено: 02.06.19
Просмотров: 75
Рубрика: Общество
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии запустили проект «Хлебная дорога добра»

- Идея проекта, в основу которого положен символ гостеприимства и радушия всех народов – хлеб, довольно интересна и актуальна. Хлеб для человечества главный объединяющий элемент культуры питания. Его значение всегда одно – приношение мира и добра, благополучия и достатка, - так прокомментировала стартовавший в республике проект «Хлебная дорога добра» депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, председатель Региональной общественной организации «Мордовский национально-культурный центр Республики Башкортостан» Юлия Герасимова, сообщает сайт Newsbash.ru.

Реализация проекта стала возможна благодаря гранту Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Партнёрами проекта являются Ассамблея народов Республики Башкортостан, ГБУ Дом дружбы народов РБ, Мордовский историко-культурный центр «Село Федоровка», акционерное общество «Стерлитамакский хлебокомбинат», образовательные и культурные учреждения республики.

В Буздякском районе прошел Фестиваль национальной кухни «Бэлешфест»

Читайте также:

В Буздякском районе прошел Фестиваль национальной кухни «Бэлешфест»
С мая по сентябрь текущего года в республике пройдёт ряд мероприятий, связующим звеном которых станет хлеб. Среди мероприятий проекта - республиканский конкурс детского рисунка, призванный освятить тему хлеба как символа гостеприимства и радушия народов; экскурсии на производство, где можно познакомиться с хлебными традициями народов мира, знакомство с выставкой «Хлеб степей, равнин и гор», просмотр познавательных фильмов по теме проекта. Завершающим мероприятием станет Гастрономический фестиваль национальных видов хлеба с дегустацией хлебных изделий народов республики, демонстрацией обычаев, связанных с хлебом, с мастер-классами, игровой и концертной программами.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Буздякском районе прошел Фестиваль национальной кухни «Бэлешфест»
Культура
В Буздякском районе прошел Фестиваль национальной кухни «Бэлешфест»
В Башкирии стали известны победители конкурса языковых грантов 2019 года
Культура
В Башкирии стали известны победители конкурса языковых грантов 2019 года
Жители Башкирии могут принять участие в совершенствовании законодательства республики
Политика
Жители Башкирии могут принять участие в совершенствовании законодательства республики
В Башкирии семь культурных проектов получат президентские гранты
Культура
В Башкирии семь культурных проектов получат президентские гранты
Несколько районов Башкирии присоединятся к фестивалю финно-угорских народов «Самоцветы Прикамья»
Культура
Несколько районов Башкирии присоединятся к фестивалю финно-угорских народов «Самоцветы Прикамья»
В Мишкинском районе отремонтируют Марийский историко-культурный центр
Культура
В Мишкинском районе отремонтируют Марийский историко-культурный центр
В Башкирии на развитие госязыков и языков народов Башкирии выделят 683 млн рублей
Общество
В Башкирии на развитие госязыков и языков народов Башкирии выделят 683 млн рублей
В Уфе состоится заседание Президиума Совета Ассоциации финно-угорских народов России
Общество / Культура
В Уфе состоится заседание Президиума Совета Ассоциации финно-угорских народов России
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: