В Башкирии запустили проект «Хлебная дорога добра»
- Идея проекта, в основу которого положен символ гостеприимства и радушия всех народов – хлеб, довольно интересна и актуальна. Хлеб для человечества главный объединяющий элемент культуры питания. Его значение всегда одно – приношение мира и добра, благополучия и достатка, - так прокомментировала стартовавший в республике проект «Хлебная дорога добра» депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, председатель Региональной общественной организации «Мордовский национально-культурный центр Республики Башкортостан» Юлия Герасимова, сообщает сайт Newsbash.ru.
Реализация проекта стала возможна благодаря гранту Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Партнёрами проекта являются Ассамблея народов Республики Башкортостан, ГБУ Дом дружбы народов РБ, Мордовский историко-культурный центр «Село Федоровка», акционерное общество «Стерлитамакский хлебокомбинат», образовательные и культурные учреждения республики.