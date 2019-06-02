Погода на завтра в Башкортостане

Синоптики озвучили прогноз погоды в Башкортостане на завтра, 3 июня.



По данным республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие кратковременные дожди, днем по югу до умеренных, грозы. При этом ожидается незначительное похолодание. Так, ночью температура воздуха составит от +7 до +12 градусов по Цельсию, днем столбик термометра покажет от +22 до +27 (по северу региона до 17). Ветер прогнозируется западный, северо-западный слабый, при грозах — шквалистое усиление до сильного.

Точную погоду на завтра в Башкортостане смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

