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Погода на завтра в Башкортостане

Добавлено: 02.06.19
Просмотров: 65
Рубрика: Общество
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Погода на завтра в Башкортостане

Синоптики озвучили прогноз погоды в Башкортостане на завтра, 3 июня.

По данным республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие кратковременные дожди, днем по югу до умеренных, грозы. При этом ожидается незначительное похолодание. Так, ночью температура воздуха составит от +7 до +12 градусов по Цельсию, днем столбик термометра покажет от +22 до +27 (по северу региона до 17). Ветер прогнозируется западный, северо-западный слабый, при грозах — шквалистое усиление до сильного.
Точную погоду на завтра в Башкортостане смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather 

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