В Уфе поднимается волна возмущений по поводу уборки мусора

В деревне Жилино Октябрьского района города Уфа вновь поднялась волна возмущений неоднозначной мусорной «реформой». Один из переулков населенного пункта превратилось в свалку, так как мусор фактически не убирается, сообщает сайт Newsbash.ru.





Как признались местные жители, региональный оператор собирает ТКО по странным правилам – только с контейнеров. Остальная часть отходов остается лежать на земле. И так последние два месяца. Об этом они рассказали в социальных сетях.

— В деревне Жилино Октябрьского района Уфы наблюдается мусорный коллапс, связанный с деятельностью регионального оператора, который по своим правилам вывозит мусор только из контейнеров с двух площадок. Остальные 90% отходов лежат на земле уже 2 месяца, — говорится в сообщении жителей Жилино.

Напомним, тема мусора до сих пор остается актуальной в Башкирии. 16 мая Уфу посетил руководитель крупнейшего в стране экооператора Денис Буцаев. Он принял решение создать рабочую группу по анализу ситуации с мусором в Башкирии. По его мнению, это позволит выработать эффективные предложения для улучшения работы с переработкой отходов.