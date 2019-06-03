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В Уфе поднимается волна возмущений по поводу уборки мусора

Добавлено: 03.06.19
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Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе поднимается волна возмущений по поводу уборки мусора

В деревне Жилино Октябрьского района города Уфа вновь поднялась волна возмущений неоднозначной мусорной «реформой». Один из переулков населенного пункта превратилось в свалку, так как мусор фактически не убирается, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как признались местные жители, региональный оператор собирает ТКО по странным правилам – только с контейнеров. Остальная часть отходов остается лежать на земле. И так последние два месяца. Об этом они рассказали в социальных сетях.

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— В деревне Жилино Октябрьского района Уфы наблюдается мусорный коллапс, связанный с деятельностью регионального оператора, который по своим правилам вывозит мусор только из контейнеров с двух площадок. Остальные 90% отходов лежат на земле уже 2 месяца, — говорится в сообщении жителей Жилино. 
Напомним, тема мусора до сих пор остается актуальной в Башкирии. 16 мая Уфу посетил руководитель крупнейшего в стране экооператора Денис Буцаев. Он принял решение создать рабочую группу по анализу ситуации с мусором в Башкирии. По его мнению, это позволит выработать эффективные предложения для улучшения работы с переработкой отходов.

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