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В Башкирии создали петицию в поддержку Луизы Хайруллиной

Добавлено: 03.06.19
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Рубрика: Общество
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В Башкирии создали петицию в поддержку Луизы Хайруллиной

В Башкирии группа местных жителей просит Президента страны Владимира Путина, врио Главы республики Радия Хабирова и председателя Центробанка России Эльвиру Набиуллину освободить Луизу Хайруллину от ответственности за совершенный поступок, сообщает сайт Newsbash.ru.

Автор петиции Станислав Пищаев уверяет, что на ограбление женщину подтолкнули бесконечные долги и условия жизни. Он считает, что это поступок отчаявшегося человека и нужно в корне менять кредитную систему в стране и республике.

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— Мы предлагаем придать случаю с Луизой Хайруллиной особое внимание. Гарантировать ей возможность безопасного возврата в страну. Прекратить её всякое уголовное и административное преследование. Решить данную проблему максимально гуманно по отношению к этим людям. Также необходимо начать процедуру пересмотра всех существующих выданных кредитов населению на территории Башкортостана и снижения их значения до уровня других зарубежных цивилизованных стран, где кредиты колеблются от O до 5 процентов, — пишет Станислав Пищаев. 
Напомним, 35-летняя кассир «Россельхозбанка» похитила с места работы 23 миллиона рублей и скрылась вместе со своим мужем и двумя дочерьми, семья находится в розыске. 

В настоящее время по заявлению представителей банка идет процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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