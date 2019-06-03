Аэропорт "Уфа" начал выдачу посадочных билетов с изображением Мустая Карима

Аэропорт "Уфа" начал выдачу посадочных билетов для пассажиров с изображением Мустая Карима. На талоне также нанесены строки из стихотворения башкирского поэта. В конце прошлой недели воздушная гавань официально была названа в честь Мустая Карима, сообщает сайт Newsbash.ru.





Дизайн посадочных билетов в уфимском аэропорту изменился. Если ранее на нем красовались фирменные логотипа башкирского аэровокзала, то теперь - нанесен портрет башкирского поэта Мустая Карима. По данным фонда имени Мустая Карима, такие билеты теперь будут выдаваться пассажирам всегда, начиная с 31 мая.

Напомним, Владимир Путин своим указом дал имена 40 российским аэропортам. В этом же списке оказался и аэропорт "Уфа". Это имя было выбрано в результате народного голосования, которого проходило в прошлом году.