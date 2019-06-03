Луизой Хайруллиной заинтересовалась программа «Прямой эфир с Андреем Малаховым»

Луизой Хайруллиной, которая похитила 23 миллиона рублей из банка, заинтересовалась программа «Прямой эфир с Андреем Малаховым». Возможно, один из ближайших выпусков передачи будет посвящен этой истории. Создатели телепрограммы следят за ситуацией с семьей Хайруллиных, сообщает сайт Newsbash.ru.





Сотрудник телепроекта «Прямой эфир с Андреем Малаховым»:

Пока никого не нашли, кто лично с ними знаком. Друзья их, может с кем учились. Ну пока никак.

Напомним, правоохранители объявили в розыск 36-летнюю кассира банка - Луизу Хайруллину и двух ее малолетних дочерей. Инцидент произошел в городе Салавате в «Россельхозбанке». По предварительным данным, женщина забрала в конце рабочего дня 23 млн рублей и скрылась на автомобиле вместе с семьей.Фото: Интернет.