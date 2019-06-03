Луизой Хайруллиной заинтересовалась программа «Прямой эфир с Андреем Малаховым»
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Луизой Хайруллиной, которая похитила 23 миллиона рублей из банка, заинтересовалась программа «Прямой эфир с Андреем Малаховым». Возможно, один из ближайших выпусков передачи будет посвящен этой истории. Создатели телепрограммы следят за ситуацией с семьей Хайруллиных, сообщает сайт Newsbash.ru.
Сотрудник телепроекта «Прямой эфир с Андреем Малаховым»:
Пока никого не нашли, кто лично с ними знаком. Друзья их, может с кем учились. Ну пока никак.
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Фото: Интернет.
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