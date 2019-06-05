В Уфе заложили "Аллею детства"

4 июня в Орджоникидзевском районе Уфы возле жилого дома по улице Максима Горького,54 прошла акция по посадке сосен-крупномеров и, таким образом, заложена «Аллея детства», сообщает сайт Newsbash.ru.





Экологическая акция, организаторами которой выступили Общественная палата городского округа город Уфа при содействии группы компаний ПСК-6, приурочена к Международному Дню защиты детей и предстоящим 53-им Международным детским Играм.

- Для меня очень почетно находиться сегодня здесь. Я надеюсь, что взаимоотношения между уфимцами и комитетом Международных детских игр будут так же расти и укрепляться, как эти деревья, - отметил он.

- Мы с семьей были рады принять участие в акции, - поделился впечатлениями житель дома № 54 по улице М. Горького Азат Гарипов. – Новая аллея станет украшением не только нашего двора, но и всего микрорайона.

В церемонии закладки аллеи приняли участие заместитель главы Администрации Уфы Рустем Газизов, глава Администрации Орджоникидзевского района Уфы Марат Галиуллин, заслуженный ученый, академик Айрат Шаммазов, директор благотворительного фонда «Твори Добро» Виктория Тарасова, представители Общественной палаты города, группы строительных компаний ПСК-6, а также жители близлежащих домов.К зеленой акции присоединились также члены оргкомитета Международных детских игр. С приветственным словом к собравшимся обратился генеральный секретарь МДИ Ричард Смит:40 молодых сосен появились на территории вблизи дома № 54 по улице Максима Горького. Площадка и саженцы были предоставлены группой компаний ПСК-6. А жители близлежащих домов с удовольствием откликнулись на акцию и пришли посадить свои семейные деревья как символ будущего и преемственности поколений.Дети помогали взрослым, каждому хотелось внести свой вклад. Совместная работа сплотила людей и создала радостное настроение всем, кто не остался в стороне от этой замечательной акции. Несомненно, такие мероприятия имеют большое значение для подрастающего поколения, так как посаженное деревце запомнится надолго и сохранится в сердце каждого.Надеемся, что деревья приживутся и долгие годы будут радовать жителей.Как известно, дерево – это символ жизни. Может быть через несколько десятилетий сегодняшние дети с гордостью скажут уже своим: «Это дерево посадил я!»