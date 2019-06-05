В России придумали новый вид алиментов
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В России придумали новый вид алиментов. Законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, сообщает сайт Newsbash.ru.
Согласно законопроекту, разведённых родителей хотят обязать дополнительно оплачивать ребёнку жильё. По предварительным данным, дополнительные выплаты хотят возложить на тех россиян, чьи дети живут отдельно и нуждаются в жилье.
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Сейчас действующий Семейный кодекс тоже налагает на родителей обязанность по несению дополнительных расходов на детей, вызванных исключительными обстоятельствами. Но жилье в дополнительные алименты пока не входит. К числу исключительных обстоятельств Семейный Кодекс относит тяжелую болезнь, увечье несовершеннолетних детей или нетрудоспособных нуждающихся детей, необходимость оплаты постороннего ухода за ними.
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