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В России придумали новый вид алиментов

Добавлено: 05.06.19
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Рубрика: Общество
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В России придумали новый вид алиментов

В России придумали новый вид алиментов. Законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, сообщает сайт Newsbash.ru.

Согласно законопроекту, разведённых родителей хотят обязать дополнительно оплачивать ребёнку жильё. По предварительным данным, дополнительные выплаты хотят возложить на тех россиян, чьи дети живут отдельно и нуждаются в жилье.

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Сумма выплат и необходимость их начисления в ежемесячном порядке будет определяться судом. По мнению специалистов, такие нововведения позволят суду в каждом конкретном случае оценить ситуацию и принять решение, которое будет наиболее сбалансировано учитывать интересы родителей и ребенка.

Сейчас действующий Семейный кодекс тоже налагает на родителей обязанность по несению дополнительных расходов на детей, вызванных исключительными обстоятельствами. Но жилье в дополнительные алименты пока не входит. К числу исключительных обстоятельств Семейный Кодекс относит тяжелую болезнь, увечье несовершеннолетних детей или нетрудоспособных нуждающихся детей, необходимость оплаты постороннего ухода за ними.

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