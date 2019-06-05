В Уфе нашли способ бороться с расклейщиками объявлений
Администрация запускает систему «Автодозвон», которая будет беспрестанно звонить по указанным в рекламе номерам, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как уточнили в пресс-службе мэрии, непрерывный автодозвон парализует работу рекламодателя, поэтому ему будет невыгодно расклеивать объявления на столбах, остановках, подъездах. Местным жителям предлагают тоже поучаствовать в борьбе с рекламщиками. Горожане могут сообщить о несанкционированной рекламе в Центр общественной безопасности или в районные управления общественной безопасности и профилактики правонарушений по телефонам:
Демский район: 246-37-73
Калининский район: 216-34-67
Кировский район: 289-54- 28
Ленинский район: 251-71-43
Октябрьский район: 237-38-06
Орджоникидзевский район: 246-46-54
Советский район 237-55-71.