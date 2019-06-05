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Жительницу Стерлитамака обманули с лечением в программе Елены Малышевой "Жить здорово"

Добавлено: 05.06.19
Просмотров: 166
Рубрика: Общество
Теги: Стерлитамакский район
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Жительницу Стерлитамака обманули с лечением в программе Елены Малышевой "Жить здорово"

Гульназ Зайнуллина многие годы борется с серьезным недугом – лимфатическим отеком ноги. Когда ее позвали на «Первый канал» принять участие в знаменитой передаче Елены Малышевой «Жить здорово» и пообещали помощь в лечении, она с радостью согласилась, сообщает сайт Newsbash.ru.

Так как собственных сил на борьбу уже не оставалось. По словам Гульназ, ей предложили оплатить лечение, а также необходимый для этого компрессионный трикотаж. Но на этом еще не все – перед съемками ведущие пообещали ей провести бесплатное обследование. Но ничего из этого так и не было выполнено.

— Перед эфиром предупредили, что нельзя говорить про стоимость лечения и компрессионного трикотажа, на мой вопрос, а для чего тогда я приехала, ответили, что в качестве гостя и показать народу ножку, ведь это все шоу. Я была в шоке и в растерянности. Многое вырезали. Во время эфира врач обещал бесплатное лечение. А после сказал, чтобы собрала деньги, звонила и приезжала, — возмутилась женщина.
Пользователи социальной сети поддержали Гульназ Зайнуллину, отметив, что давно перестали верить словам известной телеведущей.
— Вот ведь негодяи! Использовали человека как иллюстрационный материал и всё, — Шахерезада Степановна. 
— Ну хоть разоблачили, а так бы и верили в их сказку. Крепкого здоровья тебе, Гульназ! — Олеся Надина. 
— Это шоу, это просто бизнес, — Алик Ринатович.

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